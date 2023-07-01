Эксперты спрогнозировали курс рубля на июль

Российский рубль продолжит слабеть к доллару США и евро в июле, считает руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард.

«Во-первых, этому будет способствовать падение цен на энергоресурсы в условиях ограничения экспорта России согласно договоренностям с ОПЕК+. Во-вторых, продолжение ужесточения денежной политики американским и европейским регулятором (как реальное, так и в виде словесных интервенций). В-третьих, летом рубль традиционно ослабевает по отношению к ключевым валютам, спрос на которые повышается в период отпусков россиян. Это сезонный фактор, который тоже будет оказывать свое воздействие», — объяснил Мейнхард.

По его прогнозу, на конец месяца курс российской нацвалюты может находиться в диапазоне 85–86,5 рубля за доллар и 92,7–93,7 за евро.

В то же время управляющий директор AM Capital Алексей Мурашев считает, что в июле поддержку рублю в начале месяца может оказать пересмотр Минфином ежемесячных валютных интервенций в рамках бюджетного правила.

«В двадцатых числах позиции российской национальной валюты относительно остальных могут оказаться наиболее устойчивыми, так как это период налоговых отчислений со стороны экспортеров, а также на 21 июля запланировано заседание совета директоров Центробанка. В повестке — вопрос пересмотра ключевой ставки», — отметил он.

Однако эксперт также считает, что тренд по девальвации рубля будет продолжен, так как к привычному списку негативных факторов добавится еще и сезонный (спрос на валюту со стороны россиян, планирующих заграничные путешествия).

15 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме заявил журналистам, что курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар — оптимальный для российской экономики.