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Набиуллина заявила об отсутствии рисков финстабильности в ослаблении рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Центральный банк (ЦБ) РФ не видит рисков финансовой стабильности в нынешнем ослаблении рубля. Об этом заявила 6 июля глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«ЦБ готов и может вмешиваться с интервенциями только тогда, когда видит риски для финстабильности. Сейчас таких рисков не наблюдается», — сказала она в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не таргетирует курс валюты, его учитывают при денежно-кредитной политике.

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Ранее в этот день, согласно данным Мосбиржи, курс евро превысил 102 рубля впервые с марта прошлого года, а доллар поднялся до 93 рублей.

В ходе выступления на Финансовом конгрессе Набиуллина отметила, что ослабление рубля происходит из-за влияния динамики внешней торговли. По ее словам, плавающий курс является благом для экономики, а попытки повлиять на него могут спровоцировать риск девальвации.

До этого, 1 июля, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард спрогнозировал курс рубля на июль. По его словам, российский рубль продолжит слабеть к доллару США и евро. По его прогнозу, на конец месяца курс российской нацвалюты может находиться в диапазоне 85–86,5 рубля за доллар и 92,7–93,7 за евро.

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