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Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля

Набиуллина: курс рубля ослабляется под влиянием динамики внешней торговли
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Курс рубля ослабляется под влиянием динамики внешней торговли, заявила глава Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина 6 июля на Финансовом конгрессе Банка России.

Как отметила Набиуллина, движение курса рубля во многом определяется динамикой во внешней торговле. По ее словам, плавающий курс является благом для экономики, а попытки повлиять на него могут спровоцировать риск девальвации.

«Поэтому плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется, но плавающий курс — это благо, который позволяет внешние шоки легче абсорбировать экономике», — сказала она.

Глава ЦБ РФ предложила не строить теории заговора из-за курса рубля, так как его ослабление не связано с желанием нарастить доходы бюджета. Также она подчеркнула, что ЦБ считает существующую денежно-кредитную политику, включая плавающий курс и таргетирование инфляции, эффективной и на данный момент.

Курс рубля несет проинфляционные риски для РФ, при решении по ставке ЦБ будет это учитывать, заявила Набиуллина.

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Вместе с тем сообщается, что курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с марта 2022 года, о чем 6 июля свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Стоимость европейской валюты превысила 101, затем 102 рубля. Курс доллара поднимался на 1,39 рубля, до 92,39 рубля.

15 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил журналистам, что курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар является оптимальным для российской экономики.

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