Курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с марта 2022 года. Об этом 6 июля свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По данным на утро стоимость европейской валюты поднималась максимально до 100,31 рубля.

Чуть позже, к 7:25, курс евро расчетами на «завтра» вырастал на 99 копеек, до 99,99 рубля. Курс доллара, в свою очередь, поднимался на 1,39 рубля, до 92,39 рубля.

В это же время юань подорожал на 20 копеек, до 12,76 рубля.

Накануне в ходе торгов на Мосбирже курс евро впервые с 29 марта 2022 года превысил 99 рублей. К 15:21 евро замедлил рост до 98,89 рубля.

15 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил журналистам, что курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар является оптимальным для российской экономики.