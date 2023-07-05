В ходе торгов на Московской бирже курс евро превысил 99 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Это в среду, 5 июля, следует из данных биржи.

Курс доллара на 15:17 вырос на 1,80 рубля, до 90,98 рубля, евро — на 1,77 рубля, до 99,01 рубля, юаня — на 19 копеек, до 12,52 рубля.

К 15:21 мск евро замедлил рост до 98,89 рубля.

Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» на Московской бирже на 15:30 мск составил 98,4144 рубля.

Аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский рассказал «Известиям» 4 июля, что на ослабление рубля повлияли сезонные факторы, но в ближайшее время курс российской нацвалюты может подняться.

Первый заместитель председателя Центробанка РФ Ксения Юдаева 4 июля отметила, что рисков для финансовой стабильности из-за снижения курса рубля регулятор не видит.

15 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме заявил журналистам, что курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар — оптимальный для российской экономики.