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Эксперты объяснили ослабление курса рубля

Аналитик Дужинский: на ослабление рубля повлияли сезонные факторы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На ослабление рубля повлияли сезонные факторы, но в ближайшее время курс российской нацвалюты может подняться, считает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Об этом он рассказал «Известиям» 4 июля.

Ранее в этот день курс доллара впервые с марта 2022 года превысил отметку в 90 рублей. Как следует из данных сайта Мосбиржи, уже к 16:07 по мск американская валюта достигла 89,6 рубля.

«В настоящее время на курс рубля влияют две группы факторов. Среди первых можно отметить фундаментальное соотношение объема импорта и экспорта в платежном балансе. В условиях экспортных ограничений и одновременного роста импорта, в том числе параллельного, обменный курс неизбежно испытывает давление. Но текущее ослабление больше вызвано сезонными факторами — в частности, окончанием налогового периода и снижением спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний — экспортеров», — объяснил эксперт.

Аналитик предположил, что стоимость нацвалюты уже достигла минимального значения.

«В ближайшее время она будет отыгрываться вверх. В то же время, вероятно, что в обозримой перспективе обменный курс будет колебаться в пределах 80–90 рублей за доллар США», — спрогнозировал он.

В свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что факторов поддержки, предложения валюты на рынке еще недостаточно.

«При этом факторами активного ослабления рубля являются: относительно низкие сырьевые цены, восстановление импорта, удержание экспортерами выручки в силу регуляторных послаблений (кейс с репатриацией валюты), выход нерезидентов из капитала российских компаний и разрешение на вывод валюты за рубеж, а также общая геополитическая ситуация и шлейф внутриполитических июньских событий», — сказал он.

Эксперт выразил мнение, что Центробанк может вмешаться и поднять в этом месяце ключевую ставку.

«Чтобы сбить ажиотаж и спекулятивную атаку на рубль, стоимость фондирования может вырасти даже на 100 б. п. Мы считаем, что 80 рублей за $1 увидеть во втором полугодии еще реально. А пока технические сопротивления в долларе есть на 90 (психологический уровень) и немногом выше 92 — динамическое трендовое сопротивление. В любой из этих точек может состояться контратака рубля», — заключил Зельцер.

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Первый заместитель председателя Центробанка РФ Ксения Юдаева 4 июля отметила, что рисков для финансовой стабильности из-за снижения курса рубля регулятор не видит.

15 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме заявил журналистам, что курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар — оптимальный для российской экономики.

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