Курс доллара превысил 90 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара на Московской бирже во вторник, 4 июля, впервые с марта 2022 года ненадолго превысил отметку в 90 рублей. Об этом сообщили на сайте биржи.

В 14:32 по Москве доллар торговался по 90,02 рубля, подорожав более чем на рубль, впервые с 28 марта 2022 года. Позже курс доллара чуть снизился, по данным на 15:10 цена за доллар составляла 89,94 рубля.

Ранее в этот день курс евро обновил максимум с марта прошлого года. По данным на 13:39, евро на Московской бирже подорожал на 1,36 рубля и стоил 98,01 рубля.

До этого, 1 июля, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард спрогнозировал курс рубля на июль. По его словам, российский рубль продолжит слабеть к доллару США и евро. По его прогнозу, на конец месяца курс российской нацвалюты может находиться в диапазоне 85–86,5 рубля за доллар и 92,7–93,7 за евро.