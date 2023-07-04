Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Утка с утятами стала причиной массового ДТП на МКАД
Недвижимость
Около 20% недвижимости в Сочи в 2023 году купили москвичи
Политика
Путин призвал обеспечить безопасность едущих на отдых по Крымскому мосту россиян
Общество
Власти открыли движение по херсонскому мосту для объезда Крымского моста
Происшествия
В Воронежской области перекрыли трассу М-4 «Дон» из-за ДТП с большегрузами
Экономика
Курс доллара превысил 90 рублей впервые с марта 2022 года
Мир
Терапевт оценила шансы Саакашвили на выживание после голодовки
Мир
Два российских моряка погибли на борту судна в порту болгарской Варны
Авто
В России начались продажи новой версии спортивного купе-кроссовера Geely Tugella
Общество
Мишустин назвал недавнее отравление суррогатным алкоголем преступлением
Общество
Омбудсмен назвал нападение на Милашину и Немова в Чечне провокацией против республики
Общество
Следствие попросило суд арестовать гражданина Ерменко за шпионаж
Общество
Власти Москвы выделили грант НПО «Алмаз» на совершенствование систем ПВО

В Центробанке РФ назвали причину снижения курса рубля

Зампред ЦБ Юдаева: причиной снижения курса рубля является изменение торгового баланса
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной текущего снижения курса рубля является в основном изменение торгового баланса. Об этом 4 июля сообщила первый заместитель председателя Центробанка (ЦБ) РФ Ксения Юдаева на пресс-конференции, посвященной обзору финансовой стабильности.

«Основные факторы мы определяем так же, как и раньше, — это торговый баланс. Пару дней назад были опубликованы данные по платежному балансу, мы видим существенное сокращение текущего сальдо по сравнению с прошлым годом», — заявила Юдаева.

Под изменением торгового баланса, пояснила представитель ЦБ, подразумевается сокращение экспортной выручки в связи со снижением цен на сырье. В то же время импорт на фоне роста экономики, наоборот, восстанавливается, отметила она.

При этом Юдаева добавила, что рисков для финансовой стабильности из-за снижения курса рубля регулятор не видит.

«О каких-то рисках финансовой стабильности, дополнительных к тому, что были все предыдущее время, сейчас говорить не приходится», — констатировала зампред ЦБ РФ.

Легкая слабость: что будет с рублем этим летом
Аналитики предсказывают стабилизацию курса в третьем квартале

Ранее 4 июля сообщалось, что курс доллара на Московской бирже впервые с марта 2022 года ненадолго превысил отметку в 90 рублей.

До этого, 1 июля, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард спрогнозировал курс рубля на июль. По его словам, российский рубль продолжит слабеть к доллару США и евро.

В свою очередь, заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин 30 июня также заявлял, что регулятор не считает текущее ослабление рубля представляющим риск для финансовой стабильности в стране, но учтет такую динамику курса российской денежной единицы и ее влияние на инфляцию на ближайшем заседании совета директоров по денежно-кредитной политике.

В тот же день аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что текущий курс рубля в первую очередь благоприятен для Минфина РФ, так как ведомство отвечает за наполнение бюджета РФ и устранение его дефицита.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023