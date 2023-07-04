В Центробанке РФ назвали причину снижения курса рубля

Причиной текущего снижения курса рубля является в основном изменение торгового баланса. Об этом 4 июля сообщила первый заместитель председателя Центробанка (ЦБ) РФ Ксения Юдаева на пресс-конференции, посвященной обзору финансовой стабильности.

«Основные факторы мы определяем так же, как и раньше, — это торговый баланс. Пару дней назад были опубликованы данные по платежному балансу, мы видим существенное сокращение текущего сальдо по сравнению с прошлым годом», — заявила Юдаева.

Под изменением торгового баланса, пояснила представитель ЦБ, подразумевается сокращение экспортной выручки в связи со снижением цен на сырье. В то же время импорт на фоне роста экономики, наоборот, восстанавливается, отметила она.

При этом Юдаева добавила, что рисков для финансовой стабильности из-за снижения курса рубля регулятор не видит.

«О каких-то рисках финансовой стабильности, дополнительных к тому, что были все предыдущее время, сейчас говорить не приходится», — констатировала зампред ЦБ РФ.

Ранее 4 июля сообщалось, что курс доллара на Московской бирже впервые с марта 2022 года ненадолго превысил отметку в 90 рублей.

До этого, 1 июля, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард спрогнозировал курс рубля на июль. По его словам, российский рубль продолжит слабеть к доллару США и евро.

В свою очередь, заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин 30 июня также заявлял, что регулятор не считает текущее ослабление рубля представляющим риск для финансовой стабильности в стране, но учтет такую динамику курса российской денежной единицы и ее влияние на инфляцию на ближайшем заседании совета директоров по денежно-кредитной политике.

В тот же день аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что текущий курс рубля в первую очередь благоприятен для Минфина РФ, так как ведомство отвечает за наполнение бюджета РФ и устранение его дефицита.