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Аналитик назвал благоприятным для Минфина РФ текущий курс рубля

Аналитик Чернов: текущий курс в первую очередь благоприятен для Минфина РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Текущий курс рубля в первую очередь благоприятен для Минфина РФ, так как ведомство отвечает за наполнение бюджета РФ и устранение его дефицита, объяснил «Известиям» 30 июня аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«А увеличению налоговых отчислений в государственную казну будет способствовать рост выручки экспортеров на фоне дорожающего курса доллара, потому что на мировых товарно-сырьевых рынках вся продукция котируется в американских долларах, а значит, при конвертации экспортной валютной выручки она вырастет в рублевом эквиваленте», — уточнил он.

Эксперт напомнил, что первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в середине июня называл комфортным для наполнения бюджета курс рубля в диапазоне 80–90 рублей за доллар, в прошлом году он говорил о комфортном курсе рубля на 2023 год в коридоре 70–80 рублей.

«Изменение комфортного курса для представителей Центробанка (ЦБ) произошло на фоне снижения экспортных доходов и увеличения дефицита бюджета на этом фоне выше прогнозных значений на 2023 год, заложенных изначально в закон о бюджете», — отметил Чернов.

В то же время для населения высокий курс валюты невыгоден.

«Полагаю, что торги в паре доллар/рубль в первой половине июля останутся в диапазоне 85–90 [рублей за доллар], но преодолеть психологический уровень в 90 с первой попытки вряд ли удастся, поэтому в начале июля курс наверняка останется в этом коридоре. Однако уже 21 июля ЦБ РФ может повысить ключевую ставку рефинансирования для снижения проинфляционных ожиданий, что будет способствовать укреплению российской национальной валюты. Нельзя исключать, что на этом фоне диапазон торгов вернется в коридор 80–85 рублей за доллар уже к концу июля», — спрогнозировал Чернов.

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Ранее в этот день курс доллара превысил отметку 89 рублей впервые с марта 2022 года, евро поднялся выше 97 рублей.

30 июня заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин заявил, что регулятор не считает, что текущее ослабление рубля представляет какой-то риск для финансовой стабильности в стране, но учтет такую динамику курса российской денежной единицы и ее влияние на инфляцию на ближайшем заседании совета директоров по денежно-кредитной политике.

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