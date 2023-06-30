В Центробанке РФ не увидели рисков для финансовой стабильности в ослаблении рубля

Центробанк России (ЦБ РФ) не считает, что текущее ослабление рубля представляет какой-то риск для финансовой стабильности в стране, но учтет такую динамику курса российской денежной единицы и ее влияние на инфляцию на ближайшем заседании совета директоров по денежно-кредитной политике 21 июля. Об этом сообщил 30 июня заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

«Рисков для финстабильности мы не видим. <…> Курс у нас плавающий. Динамика курса определяется потоками платежного баланса. В первую очередь тем, что происходит на стороне экспорта и на стороне импорта», — пояснил Заботкин на пресс-конференции в Новосибирске.

Представитель регулятора обратил внимание на то, что в последние месяцы цены на основные товары российского экспорта снижаются, даже учитывая те дисконты, которые применяются по отношению к мировым ценам на товары российского экспорта.

«И курс отражает это ухудшение во внешних условиях», — отметил Заботкин.

Ранее 30 июня курс доллара на торгах на Московской бирже превысил отметку 88 рублей. В то же время курс евро также достиг максимальных значений за этот период. Европейская валюта торгуется выше 96 рублей.

15 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме заявил журналистам, что курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар — оптимальный для российской экономики. Он подчеркнул, что в настоящее время рубль находится в более-менее комфортной зоне и для бюджета, и для экспортеров и импортеров.