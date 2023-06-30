Курс доллара превысил 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Курс доллара превысил отметку 88 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже за 30 июня.

По состоянию на 09:17 мск американская валюта торговалась за 88,065 рубля. Это произошло впервые с 29 марта 2022 года.

В то же время курс евро также достиг максимальных значений за этот период. Европейская валюта торгуется выше 96 рублей.

Также впервые с 21 апреля 2022 года курс юаня превысил 12,14 рубля.

Накануне партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал, что курс валют значительно подрос по отношению к рублю на фоне снижения мировых цен на нефть и завершения налогового периода, которое лишило рубль поддержки.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер добавил, что пока против рубля играют факторы скачка глобального доллара США ко всем мировым валютам, напряженная геополитика, невнятная динамика сырьевых активов на годовых минимумах нефти и газа, очередная порция на выход нерезидентов из российских активов, заниженный экспорт, повышенный импорт, дисбаланс федерального бюджета.

15 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме заявил журналистам, что курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар — оптимальный для российской экономики. Он подчеркнул, что в настоящее время рубль находится в более-менее комфортной зоне и для бюджета, и для экспортеров и импортеров.