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Эксперты объяснили ослабление рубля и спрогнозировали его курс

Эксперт Шатов: курс валют подрос по отношению к рублю на фоне снижения мировых цен на нефть
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Курс валют значительно подрос по отношению к рублю на фоне снижения мировых цен на нефть и завершения налогового периода, которое лишило рубль поддержки, рассказал «Известиям» 29 июня партнер Capital Lab Евгений Шатов. Он и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер спрогнозировали курс рубля и объяснили, какие факторы могут позитивно сказаться на российской нацвалюте.

Ранее в этот день курсы доллара и евро выросли до максимума с марта 2022 года. По данным сайта Московской биржи на 13:17 по мск американская валюта достигла 87, 03 рубля, европейская — 95,1 рубля.

«Фискальные обязательства временно сдержали более существенное ослабление российской валюты, а падение нефтяных цен произошло на фоне ожиданий, связанных с тем, что сохраняются признаки того, что мировые центральные банки еще не закончили цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Повышение ставок увеличивает риск рецессии и падения спроса на нефть в крупнейших экономиках», — сказал он, добавив, что ослабление рубля также происходит на фоне повышенного спроса на валюту, вызванного уходом иностранного бизнеса из РФ и туристическим сезоном.

В свою очередь эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер добавил, что пока против рубля играют факторы скачка глобального доллара США ко всем мировым валютам, напряженная геополитика, невнятная динамика сырьевых активов на годовых минимумах нефти и газа, очередная порция на выход нерезидентов из российских активов, заниженный экспорт, повышенный импорт, дисбаланс федерального бюджета.

При этом, по его словам, вскоре могут появиться причины, по которым бы рубль в моменте перешел в активную фазу восстановления, например, это возможно на фоне вероятного повышения 21 июля ключевой ставки Центробанком РФ. Как он объяснил, ужесточение денежно-кредитной политики априори поддерживает национальную валюту.

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«По нашим оценкам, во II полугодии больше шансов увидеть движение доллара в сторону 80 рублей. А на более коротком горизонте, скажем, в месяце, снижение накала страстей может привести доллар и к 83,5 — предыдущий апрельский пик. <…> Пока мы имеем краткосрочный диапазон колебаний 87–85 рублей за доллар, и уход за границы в моменте может ускорить биржевые процессы, но перспективное видение все же за рубль», — добавил Зельцер.

В то же время Шатов привел прогноз, согласно которому в начале июля курс доллара будет держаться в диапазоне 85–88 рублей, а к концу года ожидается рост до 90 рублей за доллар.

«На курс рубля позитивно может повлиять благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти, как следствие ускорения восстановления спроса в ведущих экономиках, однако пока что значимых предпосылок для этого не наблюдается. Если говорить о краткосрочном периоде, то рубль может укрепиться в моменте, если часть инвесторов начнет фиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в валютах», — объяснил он, уточнив, что также летом у многих компаний наступает дивидендный период, а размер дивидендных выплат экспортеров оценивается на уровне 500 млрд рублей.

15 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме заявил журналистам, что курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар — оптимальный для российской экономики. Он подчеркнул, что в настоящее время рубль находится в более-менее комфортной зоне и для бюджета, и для экспортеров и импортеров.

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