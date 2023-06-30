Курс евро на Московской бирже поднялся выше 97 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро поднялся выше 97 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже 30 июня.

По состоянию на 17:00 курс евро превысил 97,3 рубля. Вместе с ним растет и доллар, курс которого поднялся до отметки в 89,4 рубля, также впервые с марта прошлого года. С начала недели курсы валют поднялись более чем на 4 рубля.

Кроме того, впервые с 21 апреля 2022 года курс юаня превысил 12,14 рубля.

Ранее, 26 июня, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что тенденция к ослаблению рубля по отношению к доллару и евро сохранится до июля. Эксперт отметил, что поддержку российская национальная валюта будет получать от приближающегося пика налоговых платежей, который наступит 28 июня.

15 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил журналистам, что курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар является оптимальным для российской экономики.