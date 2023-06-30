Курс доллара превысил 89 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара превысил отметку 89 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже за 30 июня.

По данным биржи на 14:12 курс американской валюты прибавил 1,68% и поднялся до отметки 89,04 рубля.

Около 14:20 доллар ускорил рост и поднялся до 89,25 рубля, курс юаня на тот момент составил 12,241 рубля, евро — 96,84 рубля.

Ранее в этот день курс американской валюты превысил отметку в 88 рублей также впервые с марта 2022 года.

29 июня партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал, что курс валют значительно подрос по отношению к рублю на фоне завершения налогового периода и снижения мировых цен на нефть, которое лишило рубль поддержки.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер добавил, что пока против рубля играют факторы скачка глобального доллара США ко всем мировым валютам, напряженная геополитика, невнятная динамика сырьевых активов на годовых минимумах нефти и газа, очередная порция на выход нерезидентов из российских активов, заниженный экспорт, повышенный импорт, дисбаланс федерального бюджета.

15 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил журналистам, что курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар — оптимальный для российской экономики. Он подчеркнул, что в настоящее время рубль находится в более-менее комфортной зоне и для бюджета, и для экспортеров и импортеров.