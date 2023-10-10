ЦБ не исключил ужесточения денежно-кредитной политики по ключевой ставке

Жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) придется поддерживать и в 2024 году, не исключено усиление ее жесткости по отношению к уже принятым решениям по ключевой ставке. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин во вторник, 10 октября, во время своего выступления в Госдуме.

По его словам, Центробанк должен будет поддерживать жесткую ДКП в 2024 году для возврата инфляции к цели в 4%.

«И мы не исключаем, что может потребоваться и дополнительная жесткость, помимо уже принятых решений», — отметил зампред ЦБ РФ.

Согласно сентябрьскому прогнозу Центробанка, ключевая ставка ожидается на уровне 11,5–12,5% в 2024 году.

Заботкин добавил, что годовая инфляция на 2 октября повысилась до 5,9%.

В середине сентября регулятор объявил о повышении ключевой ставки до 13% годовых. После повышения Центробанком (ЦБ) РФ ключевой ставки изменились условия ряда финансовых продуктов в банках России. Как отметили эксперты, кредиты наличными в среднем подорожали на 5,5 процентного пункта.

Это третье подряд ужесточение денежно-кредитной за последнее время. До этого, 15 августа, Центробанк увеличил ключевую ставку до 12% в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. 21 июля уровень был увеличен с 7,5 до 8,5% годовых. До этого ставка не менялась с сентября 2022 года.