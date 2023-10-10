Верх ожиданий: ставки по краткосрочным вкладам достигли 13-15%

Ставки по вкладам до шести месяцев в крупнейших банках достигли уровня 13–15% , сообщили «Известиям» в сервисе «Финуслуги». С момента последнего повышения ключевой 15 сентября, средняя доходность по депозитам на три месяца выросла на 0,55 п.п., а сроком на полгода — на 0,65 п.п . Участники рынка отметили рост спроса на такие продукты. Объем средств на вкладах от одного до трех месяцев за 30 дней увеличился в два раза и достиг 1,3 трлн в сентябре, следует из данных ЦБ. Банки могут продлить действие высоких ставок, потому что сигнал регулятора на следующий год остается жестким , считают эксперты.

Мал да удал

На фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 13% условия по краткосрочным вкладам улучшили 16 из топ-20 банков . Средний уровень ставки по депозитам на три месяца сейчас составляет 11%, а на полгода — 10,8%. Доходность по ним выросла на 0,55 п.п. и 0,65 п.п. соответственно, сообщил «Известиям» в сервисе «Финуслуги». Там добавили: максимальная ставка по таким продуктам достигла 13–15% .

Средняя доходность по вкладам на год за тот же период увеличилась на 0,8 п.п., до 10,23%. Максимальная ставка по ним на этот момент составляет 13% , отметили в «Финуслугах».

В среднем рост доходности на 0,5 п.п. повышает объем открываемых депозитов примерно на 15% , сообщила директор розничных продуктов банка «ДОМ.РФ» Дарья Морозова. По ее словам, сейчас спрос может увеличиться еще сильнее, потому что в среднем доходность по депозитам от трех месяцев до года поднялась на 0,66 п.п.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Участники рынка подтвердили повышение интереса к коротким вкладам. Если в июле на депозиты до трех месяцев приходилось до 25% от всех открываемых вкладов, то сейчас — уже более 50% , отметила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. При этом четверть всех новых депозитов в банке — это шестимесячные продукты. Тенденцию также зафиксировали в «Открытии», сообщил лидер трайба «Сбережения и инвестиции» организации Александр Бородкин.

Переток денег на срочные депозиты начался еще в августе — после внепланового повышения ключевой ставки до 12,5%. Общий объем средств на них к началу сентября увеличился на 885 млрд рублей, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов. Рост происходил во многом за счет текущих счетов населения — за тот же период они сократились на 365 млрд рублей.

По данным ЦБ, объем средств на вкладах от 31 до 90 дней за месяц увеличился почти в 2,5 раза — с 534 млрд в августе до 1,3 трлн в сентябре . Депозиты на срок от трех месяцев до полугода также показали рост — в сентябре россияне положили на них 4,9 трлн рублей, что на 1,12 трлн больше предыдущего месяца. При этом объем средств на вкладах от 181 дня до трех лет сократился на 5–7%, следует из статистики регулятора.

Сберегательная фаза

На повышение ставок по депозитам влияет рост ключевой, а также сезонный фактор, поскольку в последние месяцы года сберегательная активность традиционно увеличивается , пояснил главный управляющий директор Хоум Банка Андрей Спиваков. При этом по мере выравнивания уровней доходности по продуктам спрос на более долгосрочные вклады восстановится.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Более выгодные условия по коротким вкладам объясняются ожиданиями снижения ключевой ставки в будущем, пояснил Александр Бородкин из «Открытия». Кроме того, банки не заинтересованы в фиксировании настолько высоких процентов по длинным депозитам, поскольку сейчас это экономически невыгодно , отметил глава центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Михаил Прилепов.

Потребители в первую очередь выбирают краткосрочные продукты в условиях волатильности и колебания ключевой ставки, говорит зампред правления Почта Банка Алексей Охорзин. Благодаря этому у них появляется возможность зафиксировать высокую доходность и быстро реагировать на изменения условий на рынке.

— Даже после повышения ключевой большинство россиян используют вклады не для накопления средств, а для их сбережения от инфляции , — подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Инфляция может начать замедляться как раз за счет выгодных условий по депозитам — нынешний уровень ставки поможет укрепить рубль и снизить спрос на дорогие кредиты, уточнил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Также из-за этого улучшится ситуация с ликвидностью банков, что повысит устойчивость всего сектора.

При этом самим кредитным организациям переток средств на краткосрочные вклады никак не угрожает , добавил управляющий директор АКРА Валерий Пивень. Сокращение длительности депозитов может негативно повлиять на финансовые результаты банка, только если ставки находятся на низком уровне.