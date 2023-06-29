Сочный вклад: правительство сможет продлевать софинансирование долгосрочных сбережений

Государственная дума приняла во втором чтении доработанный законопроект о программе долгосрочных сбережений (ПДС) россиян. Власти ожидают, что поправки повысят привлекательность программы для граждан. В частности, нововведения предусматривают возможность получить накопления единым платежом, а также изменение списка особых ситуаций, позволяющих снять средства досрочно без потери процентов. Кроме того, правительство получит право продлевать срок софинансирования накоплений. Подробности — в материале «Известий».

Жизненная ситуация

Поправки к правительственному законопроекту о долгосрочных сбережениях россиян подготовил комитет Госдумы по финансовому рынку, свидетельствуют данные в системе обеспечения законодательной деятельности. В обновленной версии документа внесены важные изменения. В частности, переформатирован список особых жизненных ситуаций, которые позволят россиянам получить средства досрочно без потери процентов и государственного софинансирования.

Если в прежней редакции проекта снять накопления можно было с целью оплаты высшего образования для ребенка, то в новой версии парламентарии решили исключить такую ситуацию из списка. Вместе с тем появилась возможность досрочно получить средства для оплаты дорогостоящего лечения при потере кормильца участника ПДС. Перечень видов дорогостоящего лечения утвердит правительство.

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Как ранее пояснил заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) Филипп Габуния, ПДС будет нацелена на то, чтобы заинтересовать граждан надолго откладывать деньги. По его словам, программу следует рассматривать именно как инвестиционный продукт с целью долгосрочных накоплений, которые можно потратить в том числе на непредвиденные обстоятельства. Именно для этого авторами законопроекта предусмотрены особые жизненные обстоятельства. «Чтобы не было ситуации, как гражданин копил-копил, деньги нужны, а забрать их нельзя» , — указал он.

По итогам обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с представителями НПФ, было принято решение об исключении оплаты высшего образования ребенка и его замене на случай потери кормильца, рассказали в Минфине. Под особыми жизненными ситуациями следует понимать критические случаи, возникновение которых произошло внезапно, независимо от воли человека и которые требуют незамедлительного решения, пояснили в ведомстве. Там также добавили, что исключение оплаты высшего образования из списка особых ситуаций не лишает возможности использования ПДС для этих целей, просто следует планировать эти накопления с учетом заложенных в программу сроков.

В НПФ «Достойное будущее» поддержали поправки к законопроекту, внесенные ко второму чтению.

— Выступаем за выплату по ПДС в случае особых жизненных ситуаций, в том числе и в части ситуаций, когда требуется дорогостоящее лечение. Этот пункт еще требует уточнений, его нужно четче прописать. Рассчитываем, что к третьему чтению в Госдуме эти корректировки в документ будут внесены, — сообщил «Известиям» генеральный директор фонда Дмитрий Ключник.

Срок софинансирования

Согласно законопроекту, господдержка в виде софинансирования долгосрочных сбережений граждан предусмотрена в течение первых трех лет. Параметры софинансирования зависят от среднемесячного дохода гражданина, но не могут превышать 36 тыс. рублей в год или 108 тыс. рублей по итогам трех лет. Однако поправки, внесенные ко второму чтению, наделяют правительство правом продлевать данный срок.

По словам бизнес-юриста, члена генерального совета «Деловой России» Сергея Гебеля, новая поправка о том, что срок софинансирования может быть продлен по решению правительства РФ, безусловно, делает инициативу более привлекательной для граждан.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Однако не стоит ждать чудес от предложенной системы , добавил Гебель. Для того чтобы получить хорошую сумму в будущем, придется довольно много и регулярно откладывать на протяжении длительного времени , подчеркнул он.

— В своей первоначальной редакции законопроект предусматривал, что максимально от государства каждый участник мог получить не более 108 тыс. рублей. С учетом того, что вложения предполагаются как долгосрочные, а процент доходности нельзя назвать высоким, выгода для граждан из-за инфляции и других обстоятельств представлялась сомнительной, — отметил он в разговоре с «Известиями».

Ранее в Минфине допустили, что срок софинансирования может быть продлен. По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, в вопросе пролонгации господдержки «необходима дискуссия, учет рисков».

О том, что сроки софинансирования по ПДС могут быть увеличены уже во втором чтении, ранее в интервью «Известиям» сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев. По словам замминистра, по программе осталось разногласие с Минэкономразвития, которое считает, что нужно увеличить срок софинансирования хотя бы до пяти лет, а лучше распространить на весь 15-летний период действия договора. Ранее увеличить срок софинансирования до 10 лет также призвали представители НПФ.

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Еще одна поправка затрагивает порядок выплат сбережений. Первоначально документ предусматривал, что после 15-летнего периода накоплений денежные выплаты будут производиться гражданину раз в месяц в течение 10 лет. Также участнику программы предоставлялась возможность договориться с НПФ о другом сроке выплат. Новая версия законопроекта закрепила за гражданами возможность договориться с фондом о единовременной выплате сбережений по истечении этапа накоплений.

Кроме того, изменен коэффициент вознаграждения НПФ от инвестирования средств граждан. Формула была пересмотрена таким образом, чтобы фонды получали повышенное вознаграждение при высоких результатах доходности инвестиций.

Простой и интересный

Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части создания программы формирования долгосрочных сбережений граждан разработали Минфин и Банк России по поручению президента России Владимира Путина. Правительство одобрило законопроект 27 апреля 2023 года. Документ прошел первое чтение в Госдуме 25 мая.

В пояснительной записке к нему отмечается, что ПДС представляет собой «простой и интересный финансовый продукт» для граждан. Накопление долгосрочных сбережений позволит россиянам в будущем иметь финансовый ресурс, который может быть использован на долгосрочные стратегические цели, такие как получение дополнительного периодического дохода.

Согласно законопроекту, участие в формировании долгосрочных сбережений предполагается исключительно на добровольной основе. Договор с НПФ может заключить любой гражданин с 18 лет. Программа предусматривает повышенный в два раза уровень госгарантий по сравнению с банковскими вкладами — 2,8 млн рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Граждане будут формировать долгосрочные сбережения самостоятельно за счет собственных взносов и ранее сформированных пенсионных накоплений в рамках программы обязательного пенсионного страхования. Кроме того, вносить средства в рамках программы сможет и работодатель.

Объем софинансирования будет определяться с учетом уплаченных взносов граждан и их дохода. Так, если зарплата гражданина не превышает 80 тыс. рублей, государство будет доплачивать один рубль за каждый вложенный рубль. При доходе 80–150 тыс. размер поддержки составит один рубль на два вложенных рубля, а при доходе выше 150 тыс. — один рубль на четыре вложенных рубля. В случае смерти участника программы накопленные средства по договору долгосрочных сбережений наследуются.

Также планируется, что участнику программы может предоставляться вычет по НДФЛ до 52 тыс. рублей в год при уплате взносов на сумму до 400 тыс. рублей.

Вера в государство

Если смотреть на долгосрочную перспективу, то законопроект достаточно привлекателен для граждан, поскольку решает одновременно несколько задач, считает доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур.

— С одной стороны, это обучение финансовой грамотности населения, умение делать долгосрочные инвестиции. При этом в случае возникновения серьезных непредвиденных ситуаций этими средствами можно пользоваться, — отметила спикер.

В разговоре с «Известиями» она также отметила, что замена оплаты высшего образования для ребенка в перечне особых ситуаций на лечение серьезного заболевания вполне логична.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Грамотно определены непредвиденные ситуации, к которым не может относиться образование детей: оно планируется всегда заранее, есть возможность его бесплатного получения или накопления средств как на плановое мероприятие, — заключила эксперт.

Старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталева выразила иное мнение. Она обратила внимание на то, что россияне не торопятся заботиться о своей обеспеченной старости самостоятельно.

— Причин этому несколько — и сложившаяся десятилетиями вера в государство, которое позаботится, и невозможность многих семей в принципе накапливать деньги из имеющихся доходов, тем более длительно, к старости, и отсутствие у многих россиян финансовой грамотности, — обратила внимание Хрусталева.

По ее мнению, в нынешних условиях ПДС вряд ли сможет охватить большое число россиян, поскольку к имеющимся проблемам предыдущих инициатив добавились новые. «Реалии таковы, что многим сложно планировать столь далекое будущее », — отметила она.

При этом инициативу Анастасия Хрусталева назвала «понятной и логичной». Даже сам по себе закон, если он пройдет все стадии законотворчества, лишний раз обратит внимание россиян на свое будущее и заставит о нем задуматься, резюмировала эксперт.