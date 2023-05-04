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Срок софинансирования государством долгосрочных сбережений могут продлить

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Власти могут продлить срок софинансирования по программе долгосрочных сбережений (ПДС), законопроект о которой был внесен в Госдуму 27 апреля. Ее текущие параметры предполагают, что государство будет в течение трех лет добавлять до 36 тыс. рублей на взносы граждан, которые станут участниками программы в первые три года ее действия. Максимально участники, успевшие подключиться к программе, смогут получить от государства по 108 тыс. рублей за три года. Правда, этим дело может не ограничиться.

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«Вопрос о пролонгации софинансирования уплаченных взносов граждан в программу может быть рассмотрен в дальнейшем дополнительно», — заявили «Известиям» в пресс-службе Минфина.

При этом глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков отметил, что вопрос о продлении этой стимулирующей меры очевидно будет поднят уже во время рассмотрения законопроекта в Госдуме.

«Необходима дискуссия, учет рисков и эффективности реализации предложений», — отметил депутат, отвечая на вопрос «Известий», считает ли он, что софинансирование должно действовать на весь 15-летний срок программы.

Основная цель ПДС, как отмечают авторы документа, — создать дополнительные возможности долгосрочных сбережений для каждого россиянина. В качестве источников должны выступить добровольные взносы граждан и работодателей, пенсионные накопления. Участие в программе предполагается в течение 15 лет. Для того, чтобы стимулировать граждан, власти предусмотрели налоговый вычет, который может доходить до 52 тыс. рублей, а также софинансирование.

Также, как рассказал «Известиям» Анатолий Аксаков, возможно будут предусмотрены льготы для компаний, которые примут участие в софинансировании взносов своих работников. Речь идет об отнесении издержек части перечисляемых средств из прибыли на расходы.

Аналогичная льгота сейчас существует при корпоративных пенсионных программах — перечисленные компанией взносы по ней можно включать в состав расходов при расчете налога на прибыль.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Без срока дальности: власти могут продлить софинансирование долгосрочных сбережений

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