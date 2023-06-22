Встает охрана: страховку по «длинным» вкладам могут повысить

В России предлагают повысить страховое покрытие по долгосрочным (от трех лет) вкладам с нынешних 1,4 млн до 10 млн рублей, а также освободить их от подоходных налогов. Сейчас долгосрочные вклады не слишком популярны. Вырастет ли их востребованность при полном покрытии, хороший ли это инструмент консервативных инвестиций и нужно ли делать такие депозиты безотзывными, выясняли «Известия».

Без особого желания

Долгосрочные вклады банки предлагают не столь редко и обычно под более высокий процент, однако популярностью у населения они не пользуются. Среди основных причин — и возможность резкого изменения ставок, и отставание от реальной инфляции, и низкий потолок суммы депозита, защищенной системой страхования. Сейчас он составляет 1,4 млн рублей.

Как показывает банковская статистика, депозиты на срок свыше одного года стали терять популярность с середины 2010-х, а доля трехлетних депозитов к 2021 году не превышала 1% от всего объема вкладов, напоминает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute. Это значит, что меньше четверти пассивов в банках являются долгосрочными.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как отмечает Руслан Спинка, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle, частные лица — обладатели более или менее солидных сбережений, как правило, выбирают более эффективные способы по работе с деньгами, чем депозит. Те же ценные бумаги, например, ОФЗ гарантируют доходность на несколько процентных пунктов выше.

Как отметил Аксаков, сейчас российские банки не предлагают таких долгосрочных вкладов, так что и облагать налогами, по сути, нечего. Однако в перспективе, как он считает, создать подобный финансовый инструмент было бы полезно. Возможность не платить налог на доходы и страховка привлекут вкладчиков, убежден депутат.

«Длинные» деньги

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, отмена налога на «длинные» вклады существенно не изменит ситуацию. А вот повышение порога по страховому покрытию до 10 млн рублей может действительно подтолкнуть граждан размещать суммы на вкладах от трех лет. Кроме того, столь значительное повышение страхуемой суммы будет интересно бизнесу, в частности, МСП.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Для крупных клиентов ограничение в 1,4 млн рублей означало, что для снижения уровня риска приходилось распределять активы по разным банкам, чтобы проходить по установленным страховым лимитам, отмечает Руслан Спинка.

«Длинные» деньги нужны экономике и банкам: увеличение сроков размещения средств в банках помогут сделать структуру их пассивов более стабильной. Эти средства смогут использоваться для долгосрочного кредитования, в том числе финансирования инвестиционных проектов.

— Структура пассивов в банках начиная с 2021 года изменилась. Если в 2020 году доля вкладов физических лиц составляла 51%, а юридических лиц 49%, то в 2023 году доля вкладчиков уменьшилась до 45%. По прогнозам банка России, темпы роста корпоративных клиентов в 2023–2024 годах будут в 1,5–2 раза выше, чем темпы прироста средств физических лиц. Это плохая тенденция, и она не изменится в ближайшее время, — указывает Владимир Слипенькин, экономист, генеральный директор Корпорации развития Московской области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— В случае отмены НДФЛ вкладчики смогут получить порядка 1% дополнительной премии. На такие условия могут обратить внимание те, кто интересуется размещением крупных сумм на длительный период. А увеличение суммы страхового покрытия будет более эффективной мерой стимулирования, чем прочие, так как гарантия возврата средств в долгосрочной перспективе нивелирует риски и негативные ожидания, что на сегодня является основным сдерживающим фактором, — поясняет Анатолий Вожов, заместитель председателя правления РосДорБанка.

Гибкая система

При этом, по мнению Аксакова, чтобы банки могли использовать эти деньги для долгосрочного кредитования, такие вклады стоит сделать безотзывными.

Наблюдатели сочли это условие сомнительным. Во-первых, безотзывность вклада должна будет компенсироваться повышением его доходности, в противном случае такие депозиты не будут востребованы. Кроме того, следует разработать гибкую систему, при которой вкладчик может досрочно забрать вложенные средства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Волатильность процентных ставок на сегодняшний день очень большая, поэтому вряд ли население будет размещать вклады на три года, зная, что через какое-то время ЦБ повысит учетную ставку и появится возможность разместить вклад под больший процент. И, к сожалению, в ситуации, когда ставки очень сильно изменяются, надеяться на долгосрочную стратегию по размещению вкладов, наверное, наивно. Данный инструмент будет востребован лишь тогда, когда горизонт планирования будет больше, а это возможно, если процентная политика и ЦБ, и банков придет в стабильное состояние, — считает Владимир Слипенькин.

Специалист по личному финансовому планированию Мария Тараско выделяет несколько условий, при которых инструмент будет полезен тем, у которых есть задача накопить деньги на долгосрочные цели.