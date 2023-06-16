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В ЦБ рассказали о целях программы долгосрочных сбережений

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Фото: Росконгресс/Михаил Варушичев
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Программа долгосрочных сбережений (ПДС) будет нацелена на то, чтобы заинтересовать граждан надолго откладывать деньги. Об этом в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня рассказал заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.

«Мы вместе с Министерством финансов и правительством предложили беспрецедентную программу для того, чтобы наших граждан заинтересовать копить в долгую. Это софинансирование, то есть на вложенный рубль сразу государство добавляет определенную сумму в определенных пределах», — сказал он.

По словам замглавы ЦБ, все накопления, которые были сделаны в рамках обязательной пенсионной системы, становятся полной собственностью гражданина.

«Долгосрочная программа позволяет именно использовать эти деньги как инвестицию, в том числе на непредвиденные какие-то обстоятельства. Будет установлен ряд случаев, когда эти деньги можно забрать. Чтобы не было ситуации, как гражданин копил-копил, деньги нужны, а забрать их нельзя», — отметил Габуния.

Он указал, что программой долгосрочных сбережений со временем смогут воспользоваться тысячи граждан России.

«Как показывает практика, например, индивидуальных инвестиционных счетов, которые в прошлом внедрялись, проходит некоторый период, пока граждане распробуют, пока научатся предлагать эту финансовую услугу. Я не ожидаю молниеносного эффекта, когда закон будет принят. Думаю, в течение трех лет, мы почувствуем значимый эффект. Это будут сотни тысяч людей, которые перейдут в эту систему», — заявил Габуния.

Тонкости перевода: льготы для долгосрочных сбережений распространят лишь на новые взносы
А переведенные из ОПС накопления останутся без софинансирования и налоговых вычетов

Ранее, 25 мая, в Минфине сообщили «Известиям», что при переводе накоплений из обязательной пенсионной системы в ПДС на них не будут распространяться льготы. Предоставление налогового вычета и софинансирование осуществляются только в отношении личных взносов граждан в ПДС.

До этого, 15 мая, замглавы Минфина Алексей Моисеев рассказал, что вопрос об увеличении сроков софинансирования взносов граждан по ПДС может быть рассмотрен ко второму чтению законопроекта в Госдуме. Участие в ПДС предполагается в течение 15 лет. В качестве источников должны выступить добровольные взносы граждан и работодателей, пенсионные накопления.

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