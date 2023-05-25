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На пенсионные накопления при переводе в программу ПДС не будет льгот

На пенсионные накопления при переводе в программу сбережений не распространят льготы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Минфине подтвердили, что при переводе накоплений из обязательной пенсионной системы (ОПС) в программу долгосрочных сбережений (ПДС) на них не будут распространяться льготы. Предоставление налогового вычета и софинансирование осуществляются только в отношении личных взносов граждан в ПДС, пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

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На важный нюанс, заложенный в программе, законопроект о которой был внесен в Госдуму в конце апреля, обратили внимание эксперты.

«Сама логика нового долгосрочного продукта, который предложил Минфин и ЦБ, заключается в том, чтобы побудить граждан вкладывать в него дополнительные средства из собственного кармана. Пенсионные накопления из ОПС — средства, по сути, сформированные в рамках налогового права. Работодатели были вынуждены уплачивать определенную сумму на накопительную компоненту. Речи о добровольности тут не идет», — пояснил профессор Финансового университета Александр Сафонов.

В Минфине подтвердили выводы эксперта.

«Предоставление налогового вычета и софинансирование уплаченных взносов осуществляются только в отношении личных взносов граждан в ПДС», — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

ПДС, по мнению финансовых властей, должна стать новым механизмом для формирования долгосрочных сбережений каждого гражданина. Она рассчитана на 15 лет. В качестве источников формирования долгосрочных сбережений могут выступать личные взносы граждан, пенсионные накопления, которые можно будет перевести из ОПС в ПДС, софинансирование со стороны государства. Кроме того, для стимулирования людей вступать в программу предусмотрен налоговый вычет.

В Минфине напомнили, что для получения софинансирования гражданину необходимо инвестировать не менее 2 тыс. рублей в год, а сам размер софинансирования будет рассчитываться исходя из размера уплаченных взносов гражданина с учетом его среднемесячного дохода.

«Налоговый вычет будет распространяться на уплаченные гражданином в ПДС взносы до 400 тыс. рублей в год и может соответственно составить до 52 тыс. рублей», — продолжили в Минфине.

Проще говоря, у гражданина в ОПС сформированы накопления на сумму 200 тыс. рублей. Он может перевести эти средства в новый продукт, но для получения, например, налогового вычета в размере 26 тыс. рублей, ему придется внести свои 200 тыс.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тонкости перевода: льготы для долгосрочных сбережений распространят лишь на новые взносы

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