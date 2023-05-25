Тонкости перевода: льготы для долгосрочных сбережений распространят лишь на новые взносы

В Минфине подтвердили, что при переводе накоплений из обязательной пенсионной системы (ОПС) в программу долгосрочных сбережений (ПДС) на них не будут распространяться льготы . Предоставление налогового вычета и софинансирование осуществляются только в отношении личных взносов граждан в ПДС , пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства. На важный нюанс, заложенный в программе, законопроект о которой был внесен в Госдуму в конце апреля, обратили внимание эксперты. Таким образом выходит, что для получения господдержки гражданину, который перевел свои накопления из ОПС в долгосрочный продукт, придется еще направить в него деньги из собственного кармана.

Из собственного кармана

ПДС, по мнению финансовых властей, должна стать новым механизмом для формирования долгосрочных сбережений каждого гражданина . Она рассчитана на 15 лет, но предполагает возможность досрочного изъятия средств в случае трудной жизненной ситуации. В качестве источников формирования долгосрочных сбережений могут выступать личные взносы граждан, пенсионные накопления, которые разрешат перевести из ОПС в ПДС, софинансирование со стороны государства. Кроме того, для стимулирования людей вступать в программу предусмотрен налоговый вычет .

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Казалось бы, очень удобно использовать в качестве первого взноса в новую систему свои накопления, которые с 2014 года не пополняются за счет страховых взносов . Единственным источником их увеличения остается доход от инвестирования. Почему бы не перевести их в ПДС и сразу получить налоговый вычет и софинансирование? Однако получить меры господдержки на переведенные из ОПС средства будет нельзя , обратил внимание профессор Финансового университета Александр Сафонов.

— Сама логика нового долгосрочного продукта, который предложили Минфин и ЦБ, заключается в том, чтобы побудить граждан вкладывать в него дополнительные средства из собственного кармана . Пенсионные накопления из ОПС — средства, по сути, сформированные в рамках налогового права. Работодатели были вынуждены уплачивать определенную сумму на накопительную компоненту. Речи о добровольности тут не идет. Поэтому накопления не могут рассматриваться как первый взнос в будущую систему, поскольку де-факто они уже сформированы , — пояснил он.

В Минфине подтвердили выводы эксперта.

— Предоставление налогового вычета и софинансирование уплаченных взносов осуществляются только в отношении личных взносов граждан в ПДС , — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Вложи и получи

В Минфине напомнили, что для получения софинансирования гражданину необходимо инвестировать не менее 2 тыс. рублей в год, а сам размер софинансирования будет рассчитываться, исходя из размера уплаченных взносов с учетом среднемесячного дохода человека .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Программа действительно предусматривает дифференциацию в этом вопросе. Так, если зарплата составляет до 80 тыс. рублей, то государство профинансирует своим рублем каждый вложенный гражданином рубль, если 80–150 тыс. — за поддержку придется выложить уже два своих рубля, если свыше 150 тыс. — четыре рубля.

— Налоговый вычет будет распространяться на уплаченные гражданином в ПДС взносы до 400 тыс. рублей в год и может соответственно составить до 52 тыс. рублей , — продолжили в Минфине.

Проще говоря, у гражданина в ОПС сформированы накопления на сумму 200 тыс. рублей. Он может перевести эти средства в новый продукт, но для получения, например, налогового вычета в размере 26 тыс. рублей ему придется внести свои 200 тыс .

От перемены мест…

Представители пенсионного рынка видят логику в таком подходе. Например, по словам главы СРО НАПФ Сергея Белякова, важно понимать, что пенсионные накопления не средства из зарплаты гражданина .

— Это именно страховые взносы работодателей, поэтому они не могут выступать в качестве взноса для получения налогового вычета и учета для получения софинансирования со стороны государства , — отметил он. — Работодатель до 31 декабря 2013 года уплачивал за счет собственных средств страховые взносы в размере 22% от заработной платы работников. Они делились в пропорции 16% и 6% между страховой и накопительной частями пенсии соответственно. С 2014 года в связи с «мораторием», установленным законодательно, взносы направляются только на формирование страховой пенсии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Именно проблема с поступлением в систему средств и вынудила финансовые власти искать способ трансформации пенсионных накоплений . В течение многих лет подход менялся, в итоге в этом году была представлена программа долгосрочных сбережений. Куда можно в том числе перевести и накопленные в ОПС средства.

Как подчеркнули в пресс-службе Центробанка, сама по себе такая возможность — преимущество ПДС, так как в этом случае взносы становятся собственностью граждан.

По мере привлекательности

Сергей Беляков тоже не сомневается, что даже невозможность получить льготы на переведенные в ПДС пенсионные накопления не повлияет на привлекательность продукта . Он уверен, что программа интересна новыми возможностями для граждан. Глава НАПФ считает, что помимо льгот успеху продукта будут способствовать также государственные гарантии на сохранность средств в пределах 2,8 млн рублей, наследование накопленных денег в полном объеме и возможности досрочного снятия в отдельных случаях .

— Необходимо учитывать, что это не рискованные вложения, а защищенные сбережения, приносящие доход, — добавил Сергей Беляков.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

По мнению Александра Сафонова, который в принципе не особо верит в массовое участие в программе, прежде всего у человека должны быть свободные средства, чтобы вкладывать их в продукт сбережений, а не тратить на текущее потребление. Также, полагает эксперт, необходимо доверие к финансовым властям в широком смысле этого слова, в том числе к их способности обеспечить долгосрочную стабильность . В остальном же перевод средств из ОПС в ПДС — перекладывание из одного кармана в другой, где также средства будут инвестироваться и за счет них люди будут получать доход, сказал он.