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Тонкости перевода: льготы для долгосрочных сбережений распространят лишь на новые взносы

А переведенные из ОПС накопления останутся без софинансирования и налоговых вычетов
Фото: Getty Images/Yury Vinokurov
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В Минфине подтвердили, что при переводе накоплений из обязательной пенсионной системы (ОПС) в программу долгосрочных сбережений (ПДС) на них не будут распространяться льготы. Предоставление налогового вычета и софинансирование осуществляются только в отношении личных взносов граждан в ПДС, пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства. На важный нюанс, заложенный в программе, законопроект о которой был внесен в Госдуму в конце апреля, обратили внимание эксперты. Таким образом выходит, что для получения господдержки гражданину, который перевел свои накопления из ОПС в долгосрочный продукт, придется еще направить в него деньги из собственного кармана.

Из собственного кармана

ПДС, по мнению финансовых властей, должна стать новым механизмом для формирования долгосрочных сбережений каждого гражданина. Она рассчитана на 15 лет, но предполагает возможность досрочного изъятия средств в случае трудной жизненной ситуации. В качестве источников формирования долгосрочных сбережений могут выступать личные взносы граждан, пенсионные накопления, которые разрешат перевести из ОПС в ПДС, софинансирование со стороны государства. Кроме того, для стимулирования людей вступать в программу предусмотрен налоговый вычет.

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Казалось бы, очень удобно использовать в качестве первого взноса в новую систему свои накопления, которые с 2014 года не пополняются за счет страховых взносов. Единственным источником их увеличения остается доход от инвестирования. Почему бы не перевести их в ПДС и сразу получить налоговый вычет и софинансирование? Однако получить меры господдержки на переведенные из ОПС средства будет нельзя, обратил внимание профессор Финансового университета Александр Сафонов.

Сама логика нового долгосрочного продукта, который предложили Минфин и ЦБ, заключается в том, чтобы побудить граждан вкладывать в него дополнительные средства из собственного кармана. Пенсионные накопления из ОПС — средства, по сути, сформированные в рамках налогового права. Работодатели были вынуждены уплачивать определенную сумму на накопительную компоненту. Речи о добровольности тут не идет. Поэтому накопления не могут рассматриваться как первый взнос в будущую систему, поскольку де-факто они уже сформированы, — пояснил он.

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В Минфине подтвердили выводы эксперта.

Предоставление налогового вычета и софинансирование уплаченных взносов осуществляются только в отношении личных взносов граждан в ПДС, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Вложи и получи

В Минфине напомнили, что для получения софинансирования гражданину необходимо инвестировать не менее 2 тыс. рублей в год, а сам размер софинансирования будет рассчитываться, исходя из размера уплаченных взносов с учетом среднемесячного дохода человека.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Программа действительно предусматривает дифференциацию в этом вопросе. Так, если зарплата составляет до 80 тыс. рублей, то государство профинансирует своим рублем каждый вложенный гражданином рубль, если 80–150 тыс. — за поддержку придется выложить уже два своих рубля, если свыше 150 тыс. — четыре рубля.

Налоговый вычет будет распространяться на уплаченные гражданином в ПДС взносы до 400 тыс. рублей в год и может соответственно составить до 52 тыс. рублей, — продолжили в Минфине.

Проще говоря, у гражданина в ОПС сформированы накопления на сумму 200 тыс. рублей. Он может перевести эти средства в новый продукт, но для получения, например, налогового вычета в размере 26 тыс. рублей ему придется внести свои 200 тыс.

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От перемены мест…

Представители пенсионного рынка видят логику в таком подходе. Например, по словам главы СРО НАПФ Сергея Белякова, важно понимать, что пенсионные накопления не средства из зарплаты гражданина.

Это именно страховые взносы работодателей, поэтому они не могут выступать в качестве взноса для получения налогового вычета и учета для получения софинансирования со стороны государства, — отметил он. — Работодатель до 31 декабря 2013 года уплачивал за счет собственных средств страховые взносы в размере 22% от заработной платы работников. Они делились в пропорции 16% и 6% между страховой и накопительной частями пенсии соответственно. С 2014 года в связи с «мораторием», установленным законодательно, взносы направляются только на формирование страховой пенсии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Именно проблема с поступлением в систему средств и вынудила финансовые власти искать способ трансформации пенсионных накоплений. В течение многих лет подход менялся, в итоге в этом году была представлена программа долгосрочных сбережений. Куда можно в том числе перевести и накопленные в ОПС средства.

Как подчеркнули в пресс-службе Центробанка, сама по себе такая возможность — преимущество ПДС, так как в этом случае взносы становятся собственностью граждан.

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По мере привлекательности

Сергей Беляков тоже не сомневается, что даже невозможность получить льготы на переведенные в ПДС пенсионные накопления не повлияет на привлекательность продукта. Он уверен, что программа интересна новыми возможностями для граждан. Глава НАПФ считает, что помимо льгот успеху продукта будут способствовать также государственные гарантии на сохранность средств в пределах 2,8 млн рублей, наследование накопленных денег в полном объеме и возможности досрочного снятия в отдельных случаях.

— Необходимо учитывать, что это не рискованные вложения, а защищенные сбережения, приносящие доход, — добавил Сергей Беляков.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

По мнению Александра Сафонова, который в принципе не особо верит в массовое участие в программе, прежде всего у человека должны быть свободные средства, чтобы вкладывать их в продукт сбережений, а не тратить на текущее потребление. Также, полагает эксперт, необходимо доверие к финансовым властям в широком смысле этого слова, в том числе к их способности обеспечить долгосрочную стабильность. В остальном же перевод средств из ОПС в ПДС — перекладывание из одного кармана в другой, где также средства будут инвестироваться и за счет них люди будут получать доход, сказал он.

А руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея все-таки видит риск в том, что отсутствие льгот на переведенные в ПДС накопления может стать сдерживающим фактором для граждан. Он пояснил, что в системе и так происходят постоянные изменения, поэтому люди могут за ними не поспевать и путаться в них.

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