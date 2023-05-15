В Минфине назвали условия увеличения сроков софинансирования по ПДС

Вопрос об увеличении сроков софинансирования взносов граждан по программе долгосрочных сбережений (ПДС) может быть рассмотрен ко второму чтению законопроекта (был внесен в Госдуму в конце апреля. — Ред.). Об этом в интервью «Известиям» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев. Он добавил, что это будет зависеть от конкретных возможностей софинансирования.

Участие в ПДС предполагается в течение 15 лет. В качестве источников должны выступить добровольные взносы граждан и работодателей, пенсионные накопления.

Для того, чтобы стимулировать граждан, власти предусмотрели налоговый вычет, который может доходить до 52 тыс. рублей, а также софинансирование до 36 тыс. рублей в год. Софинансирование, согласно законопроекту, предусматривает ежегодное финансирование из бюджета только в течение трех лет в отношении граждан, вступивших в программу в первые три года ее действия.

Как рассказал Алексей Моисеев, по ПДС осталось разногласие с Минэкономразвития, которое считает, что нужно увеличить срок софинансирования хотя бы до пяти лет, а лучше распространить на весь пятнадцатилетний период действия договора по новому продукту.

Одним из источников для господдержки стимулирования граждан может быть РОПС (Резерв по обязательному пенсионном страхованию, формируется за счет инвестдохода граждан при досрочном переходе и отчислений негосударственных пенсионных фондов. — Ред.), где сейчас более 210 млрд рублей.

«В РОПС действительно много денег. Но есть договоренность с Минтрудом, закрепленная на совещаниях правительства, что деньги из РОПС будут брать пропорционально переходам людей из ОПС в новую систему ПДС», — сказал замглавы Минфина в интервью «Известиям».

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