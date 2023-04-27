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Правительство РФ одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений

Минфин РФ: правительство одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений
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Фото: TACC/Олег Елков
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Законопроект о программе долгосрочных сбережений (ПДС) одобрен на заседании правительства РФ, сообщила пресс-служба Минфина России «Известиям» 27 апреля.

Новый сберегательный продукт разработало Министерство финансов совместно с Центробанком РФ.

Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что эта программа создаст дополнительный импульс для роста долгосрочных накоплений россиян и экономического развития страны.

Как уточнили в Минфине, участие в программе будет добровольным. Ею смогут воспользоваться россияне любого возраста с момента наступления совершеннолетия.

Операторами программы, которые обеспечат сохранность и доходность сбережений и будут осуществлять выплаты, станут негосударственные пенсионные фонды.

Требований к размеру и периодичности взносов не предусмотрено. Кроме того, производить взносы в рамках ПДС сможет и работодатель. Внесенные на счет деньги будут застрахованы на 2,8 млн рублей.

«Новый механизм предусматривает различные стимулирующие меры для участников программы, в том числе дополнительное софинансирование со стороны государства до 36 тыс. рублей в год. Кроме того, участники системы смогут оформить ежегодный налоговый вычет до 52 тыс. рублей при уплате взносов до 400 тыс. рублей в год», — уточнили в министерстве.

Отмечается, что сбережения можно будет использовать как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

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9 декабря прошлого года Силуанов сообщил, что в России разрабатывается добровольная программа долгосрочных сбережений для граждан, а также рассказал, что планируется в первой половине 2023-го разработать законодательную основу для нового инструмента.

23 марта этого года аналитический центр НАФИ предоставил результаты исследования, согласно котором более трети россиян (37%) предпочитают хранить наличные накопления дома. Еще четверть респондентов (27%) пополняют свой банковский счет, 25% оставляют средства на сберегательном счете или вкладе в банке.

В начале января 2023-го сообщалось, что рублевый депозит показал максимальную доходность среди наиболее популярных активов при консервативной стратегии инвестирования в 2022 году.

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