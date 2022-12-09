В России разрабатывается добровольная программа долгосрочных сбережений для граждан. Планируется, что в первой половине следующего года будет разработана законодательная основа для нового инструмента, сообщил журналистам 9 декабря министр финансов Антон Силуанов.

Он уточнил, что программа предназначена для граждан, которые хотят сделать гарантированные сбережения на долгую перспективу, и получать по ним доход.

«Этот инструмент будет использоваться через соответствующие финансовые институты, через надежных агентов. Это будет один из элементов долгосрочных сбережений», — пояснил Антон Силуанов.

Разработка программы долгосрочных сбережений — один из вопросов, который содержится в Стратегии развития финансового рынка до 2030 года.

Программа направлена на повышение благосостояния россиян и позволит получать дополнительный доход к государственным выплатам после выхода на пенсию или в случае особых жизненных ситуаций, пояснили в пресс-службе Минфина.

В ведомстве уточнили, что программа предусматривает софинансирование уплачиваемых взносов граждан государством, которое может составить до 36 тыс. рублей в год, и возможность получения налогового вычета до 52 тыс. рублей ежегодно. Также программа предусматривает страхование внесенных средств государством на сумму 2,8 млн рублей.

Предполагается, что сформированные средства будут вкладываться в облигации федерального займа, инфраструктурные, корпоративные облигации и прочие ценные бумаги.

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