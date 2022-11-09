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Названы альтернативы доллару и евро при хранении сбережений

Эксперт Шатов: среди вариантов хранения сбережений — депозиты в госбанках, приобретение золота, вложения в ОФЗ
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Альтернативой хранению сбережений в долларах и евро могут стать депозиты в госбанках, приобретение золота, покупка недвижимости. Об этих и других вариантах рассказал «Известиям» 9 ноября партнер Capital Lab Евгений Шатов.

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Эксперт отметил, что заморозка валютных резервов России, ухудшение политических и экономических отношений с западными странами, а также валютные ограничения со стороны правительств снижают популярность хранения сбережений в долларах и евро, доля валютных вкладов населения в РФ находится на рекордно низком уровне.

«В такой ситуации многие ищут альтернативные варианты. Среди таких вариантов можно рассмотреть депозиты в государственных банках, покупку недвижимости, приобретение золота, вложения в ОФЗ (облигации федерального займа. — Ред.) или более рискованные варианты, такие как инвестирование в облигации корпоративных эмитентов», — уточнил Шатов.

При этом, по его словам, покупка золота может быть не только в виде слитков и инвестиционных золотых монет, на которые в условиях неопределенности отмечается повышенный спрос, можно также рассмотреть рублевые инструменты для инвестиций в золото.

«Если рассматривать рублевые депозиты, то в последнее время отмечена тенденция роста ставок. По данным ЦБ (Центробанка России. — Ред.), средняя максимальная ставка по рублевым депозитам населения сроком до одного года в банках топ-10 в третьей декаде октября выросли с 6,67% до 6,79% годовых. Учитывая рекордные оттоки средств населения из банков после объявления о начале мобилизации, вероятно, тенденция роста депозитных ставок сохранится», — сказал Шатов.

В то же время, если рассматривать вложения в ОФЗ, то новые длинные выпуски предлагают доходности ближе к 11% годовых, что при долгосрочном таргете по инфляции в 4% выглядит очень привлекательным инструментом для сохранения средств, заключил эксперт.

Ранее, 6 октября, директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков заявил, что сбережения в долларах и евро становятся всё более рискованными, поскольку западные страны могут наложить новые санкции, в рамках которых россияне не смогут воспользоваться валютой на брокерских счетах в течение неопределенного срока.

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