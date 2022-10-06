Аналитик предупредил россиян о высоких рисках сбережений в валюте

Сбережения в долларах и евро становятся все более рискованными, поскольку западные страны могут наложить новые санкции в рамках которых россияне не смогут воспользоваться валютой на брокерских счетах в течение неопределенного срока. Об этом директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков заявил в четверг, 6 октября.

Аналитик отметил, что дело не в мерах России по валютному регулированию, а в тех шагах, которые могут предпринять недружественные страны, так как именно они накладывают ограничения и замораживают активы.

«Условно говоря, одним росчерком пера США могут сделать так, что инвестор не сможет воспользоваться своими долларами на брокерском счете на неопределенный срок», — сказал Исаков в разговоре с Lenta.Ru.

При этом он отметил, что есть альтернативы. Инвесторы могут купить инструмент, торгующийся на Мосбирже, номинированный в долларах или евро, и тогда в случае неблагоприятного сценария можно будет получить средства по курсу рубля.

Еще одним вариантом является хранение этих валют на банковских депозитах, и тогда, в крайнем случае, эти средства вернут в рублях по курсу.

«Плюс, всегда есть вариант купить наличную валюту. Отдельный вопрос — что с ней делать. Ее надо хранить либо дома, где вы подвергаетесь риску банального ограбления или кражи, либо в банковской ячейке, которую нужно оплачивать», — предупредил он.

Исаков отметил, что существуют альтернативные валюты, которые могут стать одним из инструментов хранения сбережений, например, юань, который наиболее интересен по соображениям ликвидности.

«В России привычка сберегать в валюте сформировалась за годы ослабления рубля. В новой реальности нельзя сказать, что нас ждет его ослабление, поэтому при прочих равных условиях я бы рекомендовал «валютчикам» переучиваться и снижать долю валюты в своих сбережениях», — заключил аналитик.

Ранее в этот день независимый финансовый аналитик Андрей Верников заявил, что создание валюты, способной заменить доллар в качестве мировой резервной валюты, займет десятилетия. Он отметил, что на данный момент даже евро не может стать такой альтернативой, передает RT.

Накануне начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин рассказал «Известиям» о факторах для дальнейшего ослабления рубля. Он отметил, что рубль в среду подешевел к доллару, евро и юаню на фоне влияния двух ключевых тем на повестке 5 октября: новые санкции Запада и рост цен на нефть по факту ожиданий сильного сокращения предложения со стороны ОПЕК+.

1 октября директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов заявил в разговоре с «Известиями», что курс рубля по отношению к доллару на октябрь прогнозируется с небольшим снижением, до уровня 60−70 рублей.