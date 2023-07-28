В процентном повышении: девять из топ-20 банков подняли ставки по вкладам

Банки стали увеличивать доходность вкладов после повышения ключевой до 8,5% на заседании ЦБ 21 июля, выяснили «Известия». Девять из топ-20 кредитных организаций подняли ставки вплоть до 11% . При этом средний процент по депозитам, по данным платформы «Финуслуги», теперь составляет 6,9–7,84%. Эксперты добавили, что условия по займам также могут ужесточаться вслед за монетарной политикой регулятора . Такие изменения призваны сделать сбережения более привлекательными, а ссуды — менее интересными для людей, что должно сдержать инфляцию.

Выгодные условия

Спустя неделю после решения ЦБ РФ по ключевой крупные российские банки повысили ставки по вкладам в пределах 0,01–1,5 п.п. , сообщил «Известиям» представитель платформы «Финуслуги». Их средняя доходность достигла 6,9–7,84% годовых. Среди топ-20 кредитных организаций проценты выросли у девяти , выяснили «Известия».

С 24 июля «Сбер» повысил доходность по вкладам до 10% — такие условия доступны по депозиту на три года при ряде условий, говорится на сайте кредитной организации.

ВТБ также поднял ставки по всей линейке рублевых депозитов — в среднем увеличение составило 0,5 п.п., а максимальная доходность достигла 10%, сообщили в финансовой организации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

С 25 июля проценты выросли и в Газпромбанке до 10,1%, говорится на сайте организации.

Ставки Альфа-банка по вкладу на три года достигли 10%, сообщили «Известиям» в его пресс-службе.

Также доходность повысилась в МКБ по депозитам на три и шесть месяцев до 10%, уточнили в «Финуслугах».

Банк «Открытие» (входит в группу ВТБ) увеличил проценты для розничных клиентов по всей линейке рублевых вкладов сроком до года. Повышение составило в среднем от 0,6 до 0,8 п.п., сказал представитель кредитной организации «Известиям».

Росбанк повысил ставки по депозитам еще в день заседания ЦБ 21 июля — до 10% при соблюдении ряда условий, говорится на сайте кредитной организации.

Одним из лидеров по динамике стал «Тинькофф», сообщили «Известиям» в «Финуслугах». Рост доходности в банке составил 1–1,5 п.п. по всем депозитам, максимальная доходность увеличилась до 10,53%.

С 25 июля максимальный процент по вкладу банка «ДОМ.РФ» увеличили до 11%, рассказали там.

Фото: Global Look Press/Petrov Sergey

Среди менее крупных кредитных организаций ставки по вкладам за последнюю неделю также подняли Почта Банк, «Зенит», Экспобанк, ТрансКапиталБанк, Металлинвестбанк, Локо-Банк, Инвестторгбанк, «Таврический», «Левобережный», БКС Банк и «Уралсиб», уточнили в «Финуслугах».

ОТП Банк увеличил доходность еще до решения ЦБ, а сейчас рассматривает возможность дальнейшего повышения процентов. Помимо этого, со 2 августа условия по депозитам планирует улучшить Новикомбанк. «Известия» направили запрос крупнейшие российские финансовые организации и в ЦБ.

Сбережения нужны

Кредитные организации ориентируются на переход клиентов к сберегательной модели поведения и соответствующее изменение их предпочтений в части сроков и сумм размещения средств , отметил зампред правления банка «ДОМ.РФ» Алексей Косяков. Наиболее привлекательные условия доступны по депозитам от одного года — именно такие сроки выбирает примерно половина всех клиентов, отметил он.

— Сейчас наблюдается рост кредитования и банки нуждаются в привлечении дополнительных ресурсов . Это заставляет их повышать ставки по депозитам, — подчеркнул главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Если темпы выдачи кредитов замедлятся, у банков снизится потребность в ликвидности, что позволит повышать проценты по вкладам не так быстро , заключил он. Однако пока ставки по депозитам на сроки до шести месяцев могут вырасти на 1 п.п., а на более длинные периоды — на 0,5–1 п.п.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Если сейчас средняя ставка в топ-10 банках находится на уровне 7,67%, то в ближайший месяц она, скорее всего, увеличится на 0,6–0,7 п.п. и приблизится к 8,5%, — ожидает начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Отдельные предложения по депозитам могут зафиксировать двузначную доходность, поскольку инфляция все еще ускоряется, а банки закладывают в стоимость своих продуктов вероятность дальнейшего роста ключевой на заседании ЦБ 15 сентября, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Кредитные истории

Условия по кредитам вряд ли будут ужесточены в соответствии с изменениями ключевой — рост, скорее всего, не превысит 0,5 п.п. , полагает глава департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

В «БКС – Мир Инвестиций» допускают рост ставок по кредитам до 1 п.п. Однако удорожание займов повлечет за собой и снижение спроса со стороны клиентов, что сократит аппетиты банков . Такого же роста ожидает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Таким образом, по ее словам, проценты по потребительским займам поднимутся с 17–19% годовых до 18–22%. При этом средняя ставка по ипотеке (без учета программ с господдержкой и льготных условий) может увеличиться до 11,5–13,5%, подчеркнула эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Стоимость займов на жилье уже начала повышаться, что должно сдержать высокие потребительские темпы кредитования, охладить рынок и снизить общее ценовое давление , пояснил Михаил Зельцер. Именно этих целей и пытается добиться регулятор, повышая ключевую до 8,5%.

Рост процентных ставок по ипотеке на вторичном рынке произойдет в пределах 1 п.п., уверен вице-президент Банка «ДОМ.РФ» Игорь Кузавов. По его словам, такое ужесточение условий приводит к сокращению выданных кредитов на 10–12% в течение года.