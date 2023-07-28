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В процентном повышении: девять из топ-20 банков подняли ставки по вкладам

Под какой процент теперь можно положить деньги и подорожают ли кредиты после увеличения ключевой до 8,5%
Фото: РИА Новости/Андрей Иглов
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Банки стали увеличивать доходность вкладов после повышения ключевой до 8,5% на заседании ЦБ 21 июля, выяснили «Известия». Девять из топ-20 кредитных организаций подняли ставки вплоть до 11%. При этом средний процент по депозитам, по данным платформы «Финуслуги», теперь составляет 6,9–7,84%. Эксперты добавили, что условия по займам также могут ужесточаться вслед за монетарной политикой регулятора. Такие изменения призваны сделать сбережения более привлекательными, а ссуды — менее интересными для людей, что должно сдержать инфляцию.

Выгодные условия

Спустя неделю после решения ЦБ РФ по ключевой крупные российские банки повысили ставки по вкладам в пределах 0,01–1,5 п.п., сообщил «Известиям» представитель платформы «Финуслуги». Их средняя доходность достигла 6,9–7,84% годовых. Среди топ-20 кредитных организаций проценты выросли у девяти, выяснили «Известия».

  • С 24 июля «Сбер» повысил доходность по вкладам до 10% — такие условия доступны по депозиту на три года при ряде условий, говорится на сайте кредитной организации.

  • ВТБ также поднял ставки по всей линейке рублевых депозитов — в среднем увеличение составило 0,5 п.п., а максимальная доходность достигла 10%, сообщили в финансовой организации.

банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

  • С 25 июля проценты выросли и в Газпромбанке до 10,1%, говорится на сайте организации.

  • Ставки Альфа-банка по вкладу на три года достигли 10%, сообщили «Известиям» в его пресс-службе.

  • Также доходность повысилась в МКБ по депозитам на три и шесть месяцев до 10%, уточнили в «Финуслугах».

  • Банк «Открытие» (входит в группу ВТБ) увеличил проценты для розничных клиентов по всей линейке рублевых вкладов сроком до года. Повышение составило в среднем от 0,6 до 0,8 п.п., сказал представитель кредитной организации «Известиям».

  • Росбанк повысил ставки по депозитам еще в день заседания ЦБ 21 июля — до 10% при соблюдении ряда условий, говорится на сайте кредитной организации.

  • Одним из лидеров по динамике стал «Тинькофф», сообщили «Известиям» в «Финуслугах». Рост доходности в банке составил 1–1,5 п.п. по всем депозитам, максимальная доходность увеличилась до 10,53%.

  • С 25 июля максимальный процент по вкладу банка «ДОМ.РФ» увеличили до 11%, рассказали там.

почта
Фото: Global Look Press/Petrov Sergey

Среди менее крупных кредитных организаций ставки по вкладам за последнюю неделю также подняли Почта Банк, «Зенит», Экспобанк, ТрансКапиталБанк, Металлинвестбанк, Локо-Банк, Инвестторгбанк, «Таврический», «Левобережный», БКС Банк и «Уралсиб», уточнили в «Финуслугах».

ОТП Банк увеличил доходность еще до решения ЦБ, а сейчас рассматривает возможность дальнейшего повышения процентов. Помимо этого, со 2 августа условия по депозитам планирует улучшить Новикомбанк. «Известия» направили запрос крупнейшие российские финансовые организации и в ЦБ.

Сбережения нужны

Кредитные организации ориентируются на переход клиентов к сберегательной модели поведения и соответствующее изменение их предпочтений в части сроков и сумм размещения средств, отметил зампред правления банка «ДОМ.РФ» Алексей Косяков. Наиболее привлекательные условия доступны по депозитам от одного года — именно такие сроки выбирает примерно половина всех клиентов, отметил он.

— Сейчас наблюдается рост кредитования и банки нуждаются в привлечении дополнительных ресурсов. Это заставляет их повышать ставки по депозитам, — подчеркнул главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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Если темпы выдачи кредитов замедлятся, у банков снизится потребность в ликвидности, что позволит повышать проценты по вкладам не так быстро, заключил он. Однако пока ставки по депозитам на сроки до шести месяцев могут вырасти на 1 п.п., а на более длинные периоды — на 0,5–1 п.п.

ЦБ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Если сейчас средняя ставка в топ-10 банках находится на уровне 7,67%, то в ближайший месяц она, скорее всего, увеличится на 0,6–0,7 п.п. и приблизится к 8,5%, — ожидает начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Отдельные предложения по депозитам могут зафиксировать двузначную доходность, поскольку инфляция все еще ускоряется, а банки закладывают в стоимость своих продуктов вероятность дальнейшего роста ключевой на заседании ЦБ 15 сентября, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

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Кредитные истории

Условия по кредитам вряд ли будут ужесточены в соответствии с изменениями ключевой — рост, скорее всего, не превысит 0,5 п.п., полагает глава департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

В «БКС – Мир Инвестиций» допускают рост ставок по кредитам до 1 п.п. Однако удорожание займов повлечет за собой и снижение спроса со стороны клиентов, что сократит аппетиты банков. Такого же роста ожидает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Таким образом, по ее словам, проценты по потребительским займам поднимутся с 17–19% годовых до 18–22%. При этом средняя ставка по ипотеке (без учета программ с господдержкой и льготных условий) может увеличиться до 11,5–13,5%, подчеркнула эксперт.

ипотека
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Стоимость займов на жилье уже начала повышаться, что должно сдержать высокие потребительские темпы кредитования, охладить рынок и снизить общее ценовое давление, пояснил Михаил Зельцер. Именно этих целей и пытается добиться регулятор, повышая ключевую до 8,5%.

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Рост процентных ставок по ипотеке на вторичном рынке произойдет в пределах 1 п.п., уверен вице-президент Банка «ДОМ.РФ» Игорь Кузавов. По его словам, такое ужесточение условий приводит к сокращению выданных кредитов на 10–12% в течение года.

При этом льготные ипотечные программы могут дольше не реагировать на решение ЦБ, отметила Наталья Мильчакова. Не исключено, что ставки по ним сохранятся на нынешнем уровне еще один-два месяца, однако до конца года, вероятно, их начнут постепенно повышать минимум на 0,5 п.п.

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