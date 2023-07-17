В плотный рост: цены на новостройки подскочили за последние две недели

Почти на 2% увеличилась стоимость 1 кв. м в новостройках России за последние две недели , сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости, притом что за весь предыдущий год цены выросли на 3,7% . В числе причин — подорожание стройматериалов, ослабление рубля и приход на первичный рынок недвижимости новых инвесторов, говорят эксперты. Специалисты полагают, что в ближайшее время стоимость новостроек продолжит расти на 0,5 – 0,6% в месяц.

Стремление вверх

За последние две недели средние цены 1 кв. м на рынке первичного жилья в России поднялись на 1,7% , тогда как за весь предыдущий год (июль 2022–июнь 2023-го) рост составил только 3,7%. Об этом «Известиям» рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. На рынке развивается тенденция роста стоимости 1 кв. м, согласен коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

— Заметнее всего цены за последние две недели поднялись в Новосибирске (+1,9%), Нижнем Новгороде и Самаре (+1,8%). В Москве за аналогичный период средняя цена 1 кв. м выросла на 0,6%, в Санкт-Петербурге — на 0,3% , — рассказал Сергей Зайцев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По информации руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, за последние 14 дней в 16 городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях рост действительно есть: средний показатель поднялся на 0,3%, за месяц цены прибавили 0,8%. За год стоимость недвижимости в крупных городах поднялась на 4,1%, добавил он.

В числе причин — ослабление курса национальной валюты и рост активности частных инвесторов, которые вкладывают свои сбережения в недвижимость, чтобы защитить от инфляции , сказал Сергей Зайцев. Подорожание жилья происходит и за счет увеличения себестоимости строительства: поднимаются цены на материалы, увеличиваются накладные расходы, затраты на оплату труда персонала, отметил Игорь Сибренков.

По данным Росстата, больше всего в июне подорожали тарированный цемент (на 5,9%), древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты (на 3,9%), обрезные доски (на 2,5%), металлочерепица (на 1,8%), гипсокартон (на 1%).

— Заметнее всего среди стройматериалов подорожал цемент, а следовательно, и строительные блоки, — сказал Сергей Зайцев. — С начала года рост составил около 12 – 15% . Одна из причин — дефицит данных материалов в разгар строительного сезона.

Справка «Известий» Минстрой совместно с Главгосэкспертизой РФ, Минтрансом и ассоциацией «Национальное объединение строителей» организовал еженедельный мониторинг цен на материалы, широко используемые при строительстве. Результаты мониторинга направляются в ФАС и Минпромторг — они должны принимать меры против необоснованного роста цен. С января по июль 2023 года наблюдается снижение цен на кирпич (на 4,6%), незначительное повышение цен на блоки оконные ПВХ (0,2%), доску обрезную (0,4%), трубы полиэтиленовые (0,8%), щебень (4,5%), песок (3,2%), плиты перекрытия многопустотные (4%), раствор цементный (5,2%), смеси асфальтобетонные (4%), смеси бетонные (3%), маты минераловатные (7,3%), металлоконструкции (3,2%), сталь листовую (5,4%), материал кровельный битумный (3,6%), кабель силовой (6,3%). В этот же период отмечен рост цен на портландцемент, битум, сталь арматурную, трубы стальные и блоки из ячеистых бетонов.

На показатель средней цены новостроек влияет также рост стадии готовности объектов, сказала гендиректор VSN Realty Яна Глазунова. Кроме того, снижается конкуренция между первичным и вторичным рынком: готовое жилье с начала года подорожало на 5%, а объем доступного предложения при этом снизился почти на 12%, добавил Сергей Зайцев.

Прогнозы будущего

В среднесрочной и долгосрочной перспективе можно ожидать умеренного роста цен на новостройки, сказала коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт. На динамику будут влиять текущие инфляционные изменения и последствия роста валют, пояснила она.

— Девелоперские проекты реализуются в течение длительного времени, и некоторые решения, которые в них заложены, не могут быть оперативно изменены, — сказала она. — Если в проекте планировалось использование определенных материалов и технологий, то застройщики будут их внедрять в соответствии с планом вне независимости от их стоимости. Это сказывается на цене 1 кв. м.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По словам Сергея Зайцева, ближайшие перспективы рынка напрямую зависят от решения Центробанка по ключевой ставке 21 июля.

— Если удастся ее сохранить на сегодняшнем уровне, покупательская способность останется на прежнем уровне, то средняя цена продолжит расти в среднем на уровне 0,5 – 0,6% в месяц, — считает он. — Рост же ставки может привести как с замедлению сделок из-за охлаждения рынка вторичного жилья, так и к притоку инвесторов на первичный рынок.

В краткосрочной перспективе это может более существенно разогреть цены из-за перетока покупателей со вторичного рынка, если заемные средства там станут менее доступными, сказал Сергей Зайцев.

Как будет меняться ситуация на рынке недвижимости, действительно зависит от Центробанка, согласен член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Сегодня многие покупатели жилой недвижимости прибегают к ипотеке, и размер ключевой ставки прямо влияет на ставки по кредитам, а значит, и на спрос на жилье, пояснил он.