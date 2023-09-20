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Эксперты рассказали об изменениях в банковских продуктах после роста ставки ЦБ

Маркетплейс «Сравни»: потребкредиты подорожали на 5,5 процентных пункта за месяц
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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После повышения Центробанком (ЦБ) РФ ключевой ставки изменились условия ряда финансовых продуктов в банках России. Аналитики финансового маркетплейса «Сравни» рассказали «Известиям» 20 сентября, что стало с потребительскими кредитами, банковскими вкладами и ипотекой.

Как отметили эксперты, за последний месяц кредиты наличными в среднем подорожали на 5,5 процентных пункта.

«Данные изменения также являются реакцией на предыдущее заседание ЦБ. Полные результаты текущего повышения ключевой ставки будут понятны через три-четыре недели. По прогнозам «Сравни» прирост стоимости кредитов может составить до 2 процентных пунктов», — уточнили в маркетплейсе.

Там также обратили внимание на то, что реакция депозитного рынка на решение регулятора была оперативной: ряд банков поднял ставки на 0,5–1% практически сразу после опубликования сообщения Центробанка.

«В основном изменения касаются только краткосрочных вкладов на один-три месяца, реже — на полгода. Максимальная ставка по вкладу на сегодняшний день составляет 13%. По мнению аналитиков «Сравни», до конца года ставки по вкладам могут вырасти в пределах еще 0,5–1%, даже если ключевая ставка не изменится», — добавили эксперты.

При этом они рассказали, что уже с 20 сентября банки начали активно поднимать ставки на ипотечные кредиты по программам с господдержкой.

«О повышении ставки в среднем на 0,5% уже объявили Сбербанк, ВТБ, «Открытие», «Росбанк Дом», Промсвязьбанк, Абсолют Банк, «Ак Барс» и другие крупные банки. Ставки по классическим программам банки пока не поднимают. Тем не менее, по прогнозу аналитиков «Сравни», это вопрос времени: часть игроков уже анонсировала возможность повышения ставок в ближайшее время. Как по классическим программам, так и по программам с господдержкой ставки вырастут на 0,4–1%», — подчеркнули в финансовом маркетплейсе.

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Ранее, 15 сентября, регулятор объявил о повышении ключевой ставки до 13% годовых. Это третье подряд ужесточение денежно-кредитной за последнее время. До этого, 15 августа, Центробанк увеличил ключевую ставку до 12% в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. 21 июля уровень был увеличен с 7,5 до 8,5% годовых. До этого ставка не менялась с сентября 2022-го.

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