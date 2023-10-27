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Новостройки сильнее всего подорожали на востоке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Средняя стоимость квартир и апартаментов на локальном рынке новостроек Восточного административного округа Москвы по итогам сентября 2023 года увеличилась до 14,6 млн рублей, что на 13,5% больше, чем годом ранее. Среди всех округов старой Москвы это самый заметный показатель увеличения средней цены, сообщили 27 октября «Известиям» аналитики Regions Development.

Как пояснили аналитики, рост средней стоимости квартиры связан с тенденцией к увеличению средней площади жилья, которое предлагают застройщики в ВАО. Сейчас этот показатель составляет 44,3 кв. м, тогда как год назад квартиры в среднем достигали 41,3 кв. м.

Так, в новостройках бизнес-класса в ВАО средняя площадь квартиры за год увеличилась с 49,9 кв. м до 72,6 кв. м. В единственном премиальном жилом комплексе в ВАО средняя площадь квартиры повысилась с 65,3 кв. м до 68,8 кв. м.

Рост стоимости квартир в ВАО также связан с сокращением предложения в этом округе, добавили в компании. Здесь девелоперы реализуют 18 проектов и 2 тыс. квартир и апартаментов в них. В сентябре 2022-го предложение составляло 2,9 тыс. Таким образом, число помещений в продаже снизилось на 31%. Наиболее заметный рост цен произошел в новостройках бизнес- и премиум-класса в ВАО — примерно на 17,2% (до 22,1 млн рублей).

«Прошедшие 12 месяцев после сентября 2022 года были для рынка непростыми. В этот период резко изменилась структура спроса. В районах с переоцененной недвижимостью, особенно в центре, расценки скорректировались, а в округах с более привлекательными ценами, напротив, произошел рост. Всё это свидетельствует о том, что покупатели жилья, особенно бизнес- и премиум-класса, находятся в поиске новых локаций для покупки квартир в Москве, где еще можно найти адекватные ценовые предложения от застройщиков. Одним из таких округов стал ВАО», — отметила коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.

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Ранее, 26 октября, специалисты департамента аналитики и консалтинга VSN Realty изучили предложение в новостройках сегмента «бизнес» в границах старой Москвы. Они рассказали «Известиям», что лоты с наименьшим бюджетом покупки находятся на юге столицы.

Среди жилых комплексов наименьший бюджет покупки зафиксирован в рамках проекта в районе Чертаново Центральное (ЮАО) — 7,1 млн рублей за 21,5 кв. м. Среди апарт-комплексов наиболее доступный по цене лот представлен в Нижегородском районе (ЮВАО) — это студия 17,8 кв. м за 6,3 млн рублей.

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