Поднебесные сети: дилеры автобрендов из КНР стали лидерами рынка РФ

За год количество дилеров, продающих автомобили китайских брендов, удвоилось. Одновременно на четверть уменьшилось число автосалонов, которые специализируются на продаже легкой коммерческой техники (LCV). Эти тенденции отображают общую ситуацию на автомобильном рынке, отмечают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

«Китайцы» наступают

По состоянию на конец октября в России насчитывается около 2 тыс. дилеров автопроизводителей из КНР, что составляет 56% от общего числа (более 3,5 тыс.) автосалонов в нашей стране. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». В ноябре прошлого года их количество не превышало тысячи. Таким образом, за год число автосалонов, продающих и обслуживающих машины китайских брендов, выросло в два раза.

По данным агентства, основной прирост пришелся на автопроизводителей из КНР, которые недавно вышли на российский рынок. Так, дилерская сеть Omoda (продажи этих автомобилей начались прошлой осенью) в настоящий момент насчитывает в нашей стране 154 филиала, у бренда Jaecoo (вышел на рынок этим летом) — 150 автосалонов, продажами автомобилей Kaiyi и Baic (сборка этих машин в Калининграде стартовала в начале года) занимаются 97 и 85 «точек» соответственно.

Одновременно свое присутствие наращивают и китайские компании, которые уже давно работают в РФ. К примеру, у компании Changan за год сеть пополнилась 46 новыми автосалонами, Geely приросла 39 дилерами, у Chery и Haval появилось 17 и 10 новых партнеров соответственно.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Вместе с тем, по данным «Автостата», в России сокращается число дилеров, которые специализируются на продажах и обслуживании легкой коммерческой техники (LCV). С начала года их число сократилось на 345 (23%), и сейчас в нашей стране насчитывается 1158 таких автосалонов.

Основное сокращение произошло за счет закрытия или переформатирования дилерских центров, занимавшихся продажами моделей LCV европейских и южнокорейских брендов. Так, все 120 дилеров Renault перешли в разряд сервисных партнеров. У Hyundai количество «коммерческих» автосалонов сократилось на 83, на 32 дилера стало меньше у Volkswagen, на 23 — у Peugeot, на 20 — у Mercedes-Benz, на 19 — у Citroen, на 15 — у Isuzu и на 13 — у Opel.

Вместе с тем некоторые автопроизводители, наоборот, наращивают число дилерских центров LCV. К примеру, с начала года бренд Foton открыл 22 новых автосалона, у Sollers стало на 14 дилеров больше. ГАЗ и УАЗ расширили свою сеть на четыре и два салона соответственно.

Кто-то уходит, кто-то приходит

Резкий прирост числа дилеров китайских автомобильных брендов независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев объясняет общими тенденциями на авторынке. Уход ряда иностранных автопроизводителей и активная политика китайских компаний приводят к увеличению числа автосалонов, продающих модели из КНР и росту их доли на нашем рынке.

— За последний год в нашей стране вместо европейских, японских и американских автомобильных марок появилось много новых игроков из КНР, причем часть из этих авто производится в России — например, Kaiyi, Baic, SWM. Эти машины нужно продавать, их необходимо обслуживать. Поэтому вполне логично, что число китайских дилеров растет пропорционально увеличению продаж моделей из КНР и их доли на рынке, — заявил эксперт в беседе с «Известиями».

По его прогнозам, тенденция к росту числа автосалонов китайских марок продолжится и в следующем году они будет занимать 70–75% от общего количества автомобильных дилеров в нашей стране.

Производство автомобиля марки SWM компании Shineray (Китай) на заводе в Калининграде Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Иной точки зрения придерживается вице-президент, исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов. Он согласен, что резкий рост числа салонов автопроизводителей из КНР связан с появлением на нашем рынке большого числа новых автомобильных брендов и суббрендов. При этом планы Chery продавать электрические и гибридные модели в отдельных автосалонах под брендом Chery NEV эксперт называет весьма экзотическими. Однако дальнейшие перспективы автомобильных компаний из КНР и их стратегия относительно дилерской сети во многом будут зависеть от ситуации с продажами новых автомобилей, полагает он.

— В ряде случаев условия дилерского контракта с некоторыми китайскими компаниями таковы, что автопроизводитель оставляет за собой право расторгнуть это соглашение, уведомив другую сторону за два месяца. С учетом замедления темпов роста продаж новых машин такой вариант развития событий полностью исключить нельзя. Поэтому давать какие-то прогнозы относительно развития ситуации с дилерами сейчас достаточно сложно, — рассказал «Известиям» вице-президент, исполнительный директор РОАД.

Вместе с тем некоторые бренды из КНР, понимая, что по ряду причин (рост цен на машины, повышение ставок по автокредитам) продажи автомобилей замедляются, стараются стимулировать интерес к ним, вновь начиная предлагать скидки и специальные акции на свои модели, подчеркнул Вячеслав Жигалов. Он отметил, что такие меры оказывают поддержку не только потенциальным покупателям, но и дилерам — уменьшается затоваренность складов.

Фургоны не приезжают

Иная ситуация складывается среди дилеров, специализирующихся на LCV, отмечают эксперты. В отличие от рынка легковых автомобилей в сегменте легкой коммерческой техники массового появления китайских фургонов не наблюдается, обращает внимание Сергей Бургазлиев. Фактически единственным новым брендом в этом сегменте рынка стал Sollers, запустивший производство моделей Atlant и Argo, отмечает он. Модели LCV, производство которых началось в Калининграде и Брянске, пока особо не влияют на общую ситуацию на рынке, отмечает он.

— По большому счету, сегмент LCV сейчас «закрывают» ГАЗ, УАЗ и Sollers. И если у первых двух брендов дилерская сеть в основном уже давно сформирована, то Sollers ее постоянно активно развивает, — заявил Бургазлиев.

Легкие коммерческие модели Argo и Atlant Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

С ним согласен вице-президент РОАД Вячеслав Жигалов. Он также считает, что влияние Китая на российский рынок LCV сейчас незначительно. Однако он не исключает возможности появления новых моделей небольших грузовичков из КНР в нашей стране . В этом случае развитие дилеров, специализирующихся на таких автомобилях, будет зависеть от политики автопроизводителя — выделять продажи и обслуживание этих моделей в отдельные автосалоны или нет, отмечает он.

В Sollers «Известиям» рассказали, что расширение дилерской сети — одна из приоритетных задач компании.

— В момент выхода на рынок моделей Sollers Atlant и Sollers Argo наша дилерская сеть насчитывала около 50 автосалонов. В основном это были партнеры компании, прежде занимавшиеся продажами и обслуживанием фургонов Ford. Сейчас у нас 72 дилера, в том числе и те, что прежде специализировались на продаже и обслуживании LCV других европейских, японских и российских брендов, — сообщили в пресс-службе компании.