На авторынок России выйдет бренд Chery NEV на альтернативной энергии

В российских дилерских центрах под новым брендом Chery NEV с 2024 года будут предлагаться автомобили с гибридной и электросиловыми установками, об этом говорится в релизе, поступившем 7 ноября «Известиям».

Как уточняется, компания «Чери Автомобили Рус» сосредоточит свое внимание на развитии продаж автомобилей на альтернативных источниках энергии (new energy vehicles, NEV), то есть электромобилей и подзаряжаемых гибридов.

Для нового бренда сейчас создается индивидуальная дилерская сеть на конкурсной основе, включающая на первом этапе до 70 партнеров.

Потенциальному кандидату необходимо заполнить заявку на сайте cherynev.su. Претенденту необходимо иметь опыт ведения автобизнеса в качестве официального дилера по легковым автомобилям, хорошее финансовое положение, а также помещение в собственности или долгосрочной аренде.

Площадь шоурума должна быть не менее 400 кв. м для размещения всей планируемой модельной линейки гибридов и электромобилей.

«У предлагаемого здания должна быть возможность обеспечения достаточными электрическими мощностями. Анкеты кандидатов принимаются до 27 ноября 2023 года», — говорится в релизе.

Отмечается, что рынок гибридных и электроавтомобилей в России показывает высокую динамику. Основными преимуществами гибридов являются: запас хода до 1 тыс. км, высокая экономичность, расход топлива от 1,5 л на 100 км пробега.

В конце октября генеральный директор «АвтоСпецЦентр Химки» Илья Петров рассказал «Известиям», что в России спрос на китайские авто продолжит расти, потому что новинки из КНР превосходят многие корейские, японские и европейские аналоги по комплектации и оснащению. Среди самых популярных китайских брендов эксперт назвал Chery, Haval, Geely и Exeed.