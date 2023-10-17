Путь на Чунцин: что выпускает старейший автопроизводитель КНР

Changan, один из ведущих китайских автопроизводителей, долгое время лишь номинально присутствовал на российском рынке. Но за этот год он значительно нарастил модельный ряд и увеличил продажи в 14 раз. Корреспондент «Известий» посетил роботизированный завод марки в Чунцине, познакомился с новыми моделями Changan и выяснил, когда в России официально появятся электромобили Avatr.

Оружейник из Чунцина

Автомобильные компании любят подчеркивать свой возраст, даже если в «молодости» занимались производством ткацких станков, как Toyota, или мельницами для перца, как Peugeot. Китайский Changan ведет свою историю от Шанхайского артиллерийского бюро, основанного в 1862 году. Сначала оно занималось импортом современных образцов вооружения, а потом и их производством.

Завод в Лянцзяне был открыт в апреле 2020 года и отличается высокой степенью автоматизации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

В 1937 году из-за японо-китайской войны оружейный завод переместили в Чунцин. Автомобили для армии он впервые начал собирать в конце 1950-х и долгие годы в основном работал на оборонку. К производству совместных с Suzuki гражданских моделей сменившая не одно название Changan Automobile Group приступила в 1980-х и постепенно стала одним из ведущих автопроизводителей в КНР. Повод для гордости — в 2020-м она первой в КНР выпустила 20-миллионный автомобиль.

Немногочисленные рабочие заняты досборкой машин. Тем не менее на заводе трудятся 8 тыс. человек Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Добившись успехов на местном рынке, Changan активно занялась экспортом в другие страны — более 110 тыс. машин в 2021 году и более 160-тыс — в 2022-м. Сейчас это глобальный игрок, присутствующий в 63 странах, располагающий тремя десятками автомобильных и моторных заводов и сетью исследовательских центров в Китае, США, Японии и Европе. Над машинами работают 17 тыс. инженеров из 30 стран мира, особо подчеркивают в компании.

Серп, молот и робот

В России и Changan в настоящее время предлагает 15 моделей, от скромного седана Alsvin, аналога «Соляриса» и «Рио», до современной линейки UNI, куда входят два кроссовера и один спортивный лифтбек. Нам показали производство двух моделей — Changan CS55 Plus и UNI-V. Процесс максимально автоматизирован — цех сварки на 94%, сборки — на 80%. Людей немного, они в основном занимаются мелкими операциями. Вот специальный робот достает скатывающиеся по серпантину колеса и приставляет к ступицам автомобиля — работнику лишь остается закрутить гайки. В цехах чисто, а едущие по конвейеру кузова собраны аккуратно и ровно окрашены.

Высокие технологии уживаются с коммунистическими лозунгами. Партийных на заводе работает более 600 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров Колеса скатываются по серпантину... Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров ...дальше механическая рука подносит каждое к машине... Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров ...дальше работник крепит колесо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Интересно, что высокотехнологичные роботы соседствуют на предприятии с партийными лозунгами КПК. Уголок для отдыха рабочих с аляповатыми скатертями и искусственными цветами напоминает провинциальную столовую. Но чтобы отдохнуть от машинерии, подходит в самый раз.

Желтого шнура для остановки конвейера, воспетого в многочисленных материалах о производственной культуре Toyota, на заводе Changan нет. Конвейер останавливаться не должен, ежедневный план — 1,3 тыс. машин. Недоделки можно устранить и потом. При таком уровне автоматизации больше шансов «накосячить» у робота, а не у человека. Поэтому каждый 60-й сваренный кузов отправляют на проверку геометрии.

Учим новые имена

На заводской парковке стоят рядами новенькие UNI-V, но со странной эмблемой, напоминающей цифру 101. Это Qiyuan — очередной бренд Changan, под которым планируют выпускать электромобили и гибриды, включая гибридные версии существующих бензиновых моделей. Как любой уважающий себя китайский производитель, Changan обзавелась множеством брендов и суббрендов — премиальный Oshan, коммерческий Kaicene, высокотехнологичные и электрифицированные Deepal и Avatr.

В научно-исследовательском центре выставка новинок. Лифтбек Qiyuan A07 представлен в двух вариантах — электрическом и гибридном Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров Кроссовер Deepal S7 пользуется популярностью на местном рынке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров Симпатичный электромобильчик Changan Lumin оснащается электромотором мощностью всего 41 л.с. Запас хода в зависимости от емкости батареи — 155–301 км Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров Также Changan экспериментирует с панелями кузова из углепластика Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

А есть еще невероятно милый электромобильчик Lumin, который, возможно, превратится в отдельный суббренд. Если отделка Lumin самая бюджетная, то интерьеры Qiyuan, Deepal и особенно Avatr вполне премиальные. Deepal уже завоевал популярность в КНР — продажи кроссовера S7 стартовали в июне, и сейчас он расходится тиражом 10 тыс. штук в месяц. Это прямой конкурент Tesla Model Y, но в отличие от «Теслы» доступен не только в электрической версии с запасом хода 520–620 км, но и как подзаряжаемый гибрид.

Бензиновый полуторалитровый мотор, работающий в качестве генератора, увеличивает дальнобойность кроссовера до 1 тыс. км. Помимо Китая Deepal нацеливается на Юго-Восточную Азию и Европу.

Сообразили на троих

Как и Avatr — это совместное детище Changan, Huawei и производителя батарей CATL. Эти машины предназначены для более взыскательной публики. Например, кроссовер 11 выпустили в лимитированной версии 011 MMW, сделанной при участии креативного директора французского модного дома Givenchy Мэтью М. Уильямса.

Кроссовер Avatr 11 удивляет формой заднего стекла Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Avatr прежде всего берет дизайном — крохотное заднее стекло-бойница, фары-росчерки, диски с причудливым рисунком. Безрамочные двери распахиваются и закрываются нажатием кнопки. Впрочем, можно просто надавить на педаль тормоза, и дверь закроется. Голосовое управление пока доступно только на китайском. Впечатляет электрорегулировка руля с помощью колесика на спице. А еще есть забавная функция озвучки разгона рокотом бензинового V8 из колонок.

Короткая поездка по полигону показала, что кроссовер очень тих и быстр, благодаря двум моторам совокупной мощностью 578 л.с. разгон с места до «сотни» занимает 3,9 с. Впрочем, вылезли и шероховатости — руль установлен слишком высоко, в резких поворотах электромобиль заметно кренится, а на брусчатке полигона трясет пассажиров.

Вместо стекла — крыша

Видимо поэтому у премиального седана Avatr 12 пружины сменила пневмоподвеска. Машину совсем недавно представили на автосалоне в Мюнхене, в Китае предсерийные прототипы в камуфляже проходят финальные испытания, а корреспонденту «Известий» уже выкатили машину для знакомства. Пока статического — поездка только с китайским водителем за рулем. Avatr 12 всё же больше напоминает концепт, нежели серийный автомобиль.

Кроссовер UNI-T доступен на местном рынке с подобным обвесом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров Причем для обвеса предлагаются различные цветовые варианты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров И для интерьера тоже Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров Есть развитый обвес и для лифтбека UNI-V Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров У пикапа Hunter Plus есть особая внедорожная версия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров И красный салон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров Также Changan производит развозные электрифицированные фургончики. К нам, возможно, привезут их бензиновые варианты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Здесь много необычного. Например, у седана отсутствует заднее стекло, роль которого отчасти выполняет громадная самозатемняющаяся панорамная крыша. Вместо боковых зеркал — камеры, картинка с которых выводится на небольшие дисплеи по краям изогнутой передней панели. На дверях — рифленые резиновые вставки, которые, кажется, дают тот же успокаивающий нервы эффект, что и пузырчатая пленка. Передние сиденья снабжены выдвижными оттоманками.

«Аватрами» уже занимаются серые дилеры. Представители Changan пообещали, что официально марку представят в России в следующем году, но пока будут предлагать более традиционные машины. Их тоже привезли для ознакомления.

UNI-кумы

Поездка по тестовому треку короткая — туда со скоростью не больше 60 км/ч и обратно со скоростью не больше 120 км/ч. Впрочем, кое-какие выводы сделать удалось. Например, кроссовер UNI-T порадовал тишиной в салоне, но удивил быстро нагревшимися тормозами. Седан Lamore запомнился рулем необычной овальной формы, а пикап Hunter Plus — ярко-красным интерьером. Лифтбек UNI-V и его система лонч-контроля — отдельный рассказ.

Свой испытательный трек Changan сдает в аренду другим производителям. Иногда на трассе возникают заторы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Машины — практически те же, что продаются в РФ. За исключением обновленного кроссовера UNI-T, который был представлен в комплектации с окрашенными в яркие цвета спортивным обвесом и салоном. Другой обвес и у спортивного лифтбека UNI-V. Не исключено, что такие версии попадут в Россию, но в первую очередь к нам привезут гибридную версию кроссовера Changan UNI-K.

Оставили на новый год

Еще одна потенциально интересная для России модель — внедорожник, обводами похожий на Infiniti QX 80, однако прототипы закрыты камуфляжем и подробности представители Changan держат в секрете. Нет информации и еще об одной будущей новинке, одновременно похожей на пикап Tesla Cybertruck и Delorean DMC-12. Так что у компании Changan есть в запасе чем удивить, ведь успех сейчас зависит не от регалий автопроизводителя или его солидной истории, а от того, что он делает в настоящее время и как видит ближайшее будущее.