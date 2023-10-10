Московский мул: что уже известно о новом седане российской марки

Завод «Москвич» без особой помпы запустил свою вторую модель — седан с индексом 6. Обнародованы цены и комплектации, а продажи обещают начать в ближайшее» время. Что это за автомобиль и почему он столько стоит, выясняли «Известия».

«Москвич 6» лифтбек: технические характеристики

«Москвич 6» называют седаном, но на самом деле это лифтбек с большой багажной дверью, делающей погрузку вещей значительно более комфортной. По сути, это аналог покинувшей российский рынок Skoda Octavia. Причем «Номер шесть» идеологически куда ближе к прежнему «Москвичу-2141», у которого также был вместительный пятидверный кузов.

Новая модель «Москвича», как и ожидалось, стала аналогом китайского JAC. Она крупнее, чем Skoda Octavia и другие седаны C-класса, габариты лифтбека позволяют отнести его к среднеразмерному сегменту D: 4770×1820×1492 мм.

Фото: Москвич

Большая колесная база в 2770 мм обеспечивает простор на втором ряду. Места для ног с запасом, хотя высота потолка снижена ради эффектного силуэта. В распоряжении задних пассажиров есть дополнительные воздуховоды, но подогрев дивана отсутствует, по крайней мере на настоящий момент. Багажник получился узким за счет выступающих колесных арок, зато глубоким, заявленный объем — 540 л.

Какая мощность двигателя у «Москвича 6»

Крупноузловая сборка машин на Московском автозаводе стартовала в начале сентября. Теперь же стали известны цены и доступные варианты комплектации. На старте «Москвич 6» будет оснащен турбомотором объемом 1,5 л в паре с вариатором. Механическая коробка передач, которая есть у кроссовера «Москвич 3», для лифтбека не предлагается.

Силовой агрегат с распределенным впрыском развивает 136 л.с., расход топлива производитель пока не заявляет. Позже будет доступен более мощный (174 л. с.) мотор того же объема с непосредственным впрыском. Эта версия получит не вариатор, а роботизированную трансмиссию.

Динамические показатели пока не раскрываются, но китайский аналог, который немного мощнее российской машины, с места до «сотни» разгоняется за 7,8 секунды. В теории, благодаря шасси с многорычажной задней подвеской, самый мощный «Москвич 6» должен понравиться любителям спортивной езды.

Фото: Москвич

«Москвич 6»: варианты комплектации

Пока же лифтбек с базовым мотором будет доступен в двух комплектациях. В базовой «Комфорт» установлен простой кондиционер и всего две подушки безопасности, при этом уже есть светодиодные фары и фонари, круиз-контроль, легкосплавные диски на 17 дюймов. Интерьер и сиденья обиты экокожей, также в начальной версии доступны камера заднего вида, мультимедийная система с большим вертикальным планшетом и поддержкой Apple Carplay и Android Auto.

В более дорогой комплектации «Бизнес» добавлены однозонный климат-контроль, электропривод водительского сиденья, система кругового обзора и люк в крыше. Судя по всему, оснащение более мощной версии будет богаче, во всяком случае, ранее среди опций «Москвича 6» заявляли электропривод багажной двери, который в настоящее время недоступен. Возможно, что машина получит и спортивный обвес.

Названа цена «Москвича 6»

Рекомендованные цены на «Москвич 6» начинаются от 2,3 млн рублей, но это с учетом скидок за кредит и трейд-ин. Без них базовая версия обойдется в 2,626 млн рублей, а топовая — в 2,826 млн. Ранее эксперты предполагали цену ну уровне 2,4–2,5 млн рублей. Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что цена автомобиля соответствует рынку.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— «Москвич» всегда выбирал позицию посередине. Если взять «Москвич 3», то он дороже, чем такие же кроссоверы многих компаний, но дешевле чем китайский премиум. Они всегда позиционируются чуть выше среднего, — отметил Моржаретто.

Базовая версия «Москвича 6» по оснащению ближе к Kaiyi E5, но крупнее и дороже. Размерами лифтбек ближе к Chery Arrizo 8, Changan Lamore и Dongfeng Shine Max. Эти автомобили часто позиционируют, как альтернативу бизнес-седанам Toyota Camry и Kia K5. В то же время самому «Москвичу» для попадания в этот класс явно не хватает опций даже у топ-версии — нет регулировки руля по вылету, вентиляции сидений, адаптивного круиз-контроля и комплекса электронных ассистентов.

Кроме того, Моржаретто обращает внимание на то, что льготные кредиты пока недоступны для покупки нового «Москвича».

— Эта машина вообще выпадает из всех рамок. Во-первых, льготный кредит, который будет возрожден, касается российских автомобилей ценой до 2 млн рублей. Во-вторых, по классификации Минпромторга он не является отечественной машиной, поскольку локализация на нулевом уровне, — отметил эксперт. В то же время он считает, что новый «Москвич» станет рабочей лошадкой для бизнеса и корпоративных покупателей.

— У нас в Москве самый большой рынок каршернига, такси, один из самых большой корпоративных рынков. Есть кому продать машины. В случае приобретения крупной партии машин покупателю могут сделать интересное предложение, — отметил Моржаретто.

— Люди ждут от любого отечественного производителя более доступных автомобилей, — считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— «Москвич 3» сейчас стоит от 2,2 млн рублей. Было бы странно предполагать, что «Москвич 6» будет стоить столько же или дешевле. Еще нужно уместить куда-то кроссовер «Москвич 5», так что должен быть зазор. В этом смысле автомобиль попадает в рынок, просто рынок такой, что людям тяжело даются такие цены, — отметил Кадаков.

По его мнению, «Москвич 6» с топовым мотором будет стоить минимум 2,9 млн, а Игорь Моржаретто считает, что ценник уйдет за 3 млн рублей.

Какие «Москвичи» ждать в ближайшее время?

Следующей моделью российского бренда, судя по всему, станет кроссовер с индексом 5. В ранее озвученных планах на 2024 год есть и еще более крупная модель с индексом 8. Кроме того, в модельном ряду может появиться и маленький кроссовер, самая доступная модель бренда.

— «Пятерка» будет как раз между моделями 3 и 6. Есть подозрение, что кроссовер будет стоить плюс-минус столько же, сколько и лифтбек. Самую маленькую модель с очень большим трудом можно запихнуть в 2 млн, — предположил Кадаков.

Цены на автомобили сейчас предсказывать довольно сложно, считает Игорь Моржаретто.

— Если продажи «Москвича 5» начнутся в ноябре, то, возможно, из-за изменения курса рубля цена будет другой. Так уже было с несколькими проектами, запущенными в этом году. И это не чья-то злая воля или желание заработать, а экономическая ситуация, — отметил эксперт.