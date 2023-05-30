«Москвич» зарегистрировал товарный знак «Москвич 5»

Российский производитель автомобилей «Москвич» подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака «Москвич 5», сообщает 29 мая «Российская газета».

Эксперты предполагают, что «Москвич 5» будет еще одним кроссовером в модельной линейке российского производителя.

В марте уже стало известно, что «Москвич» локализует еще один кроссовер JAC ― на этот раз модель S7. Вероятно, она и будет носить шильдик «Москвич 5». Предполагается, что новинка выйдет до конца текущего года и будет старшей моделью кроссовера «Москвич 3».

О характеристиках новой модели «Москвича» ничего не известно, однако, полагаясь на данные о JAC S7, автомобиль может получить турбированный бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 180 л.с. в паре с механической коробкой передач или «роботом» на выбор.

Седан С-класса «Москвич 6» начнут собирать в июле-августе этого года, сообщил генеральный директор автозавода Дмитрий Пронин 28 апреля. При этом продажи авто откроются в сентябре. Это будет вторая модель в линейке «Москвичей».

В настоящее время завод производит два кроссовера: бензиновый «Москвич 3», а также электрический «Москвич 3е». Стоимость первой модели варьируется от 1 970 000 до 2 035 000 рублей.