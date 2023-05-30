Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил планах РФ принять участие в саммите БРИКС «на должном уровне»
Наука и техника
РФ впервые развернула на ГСО группировку гидрометеорологических спутников
Мир
В Кремле уточнили темы разговора Путина и Эрдогана
Мир
Президент Сербии призвал Запад повлиять на отзыв спецназа с севера Косово
Мир
Посол исключил наличие поводов для обвинения РФ во вмешательстве в выборы в Турции
Общество
Шойгу назвал цель атаки украинских беспилотников в Москве
Недвижимость
Названы города с самыми подешевевшими квартирами на вторичном рынке в Подмосковье
Армия
Шойгу сообщил о более 16 тыс. уничтоженных военнослужащих ВСУ за май
Общество
Собянин поручил максимально быстро устранить повреждения от атак БПЛА в Москве
Здоровье
Врач рассказала о влиянии вредных привычек на продолжительность жизни
Мир
В Риге заявили о перевозке памятника Пушкину из Кронвальдского парка
Общество
Путин освободил Безродную от должности замминистра юстиции

«Москвич» зарегистрировал товарный знак «Москвич 5»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский производитель автомобилей «Москвич» подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака «Москвич 5», сообщает 29 мая «Российская газета».

Эксперты предполагают, что «Москвич 5» будет еще одним кроссовером в модельной линейке российского производителя.

В марте уже стало известно, что «Москвич» локализует еще один кроссовер JAC ― на этот раз модель S7. Вероятно, она и будет носить шильдик «Москвич 5». Предполагается, что новинка выйдет до конца текущего года и будет старшей моделью кроссовера «Москвич 3».

О характеристиках новой модели «Москвича» ничего не известно, однако, полагаясь на данные о JAC S7, автомобиль может получить турбированный бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 180 л.с. в паре с механической коробкой передач или «роботом» на выбор.

Лифт едет вверх: «Москвич» показал новую модель
Что собой представляет «Москвич 6»

Седан С-класса «Москвич 6» начнут собирать в июле-августе этого года, сообщил генеральный директор автозавода Дмитрий Пронин 28 апреля. При этом продажи авто откроются в сентябре. Это будет вторая модель в линейке «Москвичей».

В настоящее время завод производит два кроссовера: бензиновый «Москвич 3», а также электрический «Москвич 3е». Стоимость первой модели варьируется от 1 970 000 до 2 035 000 рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023