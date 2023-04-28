В сентябре откроются продажи седана «Москвич 6»

Седан С-класса «Москвич 6» начнут собирать в июле-августе этого года, сообщил генеральный директор автозавода Дмитрий Пронин 28 апреля.

При этом продажи авто откроются в сентябре, отметил он в беседе с ТАСС.

Это будет вторая модель в линейке «Москвичей». В настоящее время завод производит два кроссовера: бензиновый «Москвич 3», а также электрический «Москвич 3е». Стоимость первой модели варьируется от 1 970 000 до 2 035 000 рублей.

Ранее, 24 апреля, стало известно, что завод «Москвич» запустил главный конвейер. До этого машины производили лишь с помощью постовой сборки. Сейчас же авто собирают на автоматизированной линии 480 м, это позволило увеличить производительность цеха сборки в два раза.

В ноябре прошлого года «Москвич» заявил о планах в 2025 году выпустить 120 тыс. автомобилей, 25 тыс. из общего числа будут электромобилями.