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В сентябре откроются продажи седана «Москвич 6»

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Седан С-класса «Москвич 6» начнут собирать в июле-августе этого года, сообщил генеральный директор автозавода Дмитрий Пронин 28 апреля.

При этом продажи авто откроются в сентябре, отметил он в беседе с ТАСС.

Это будет вторая модель в линейке «Москвичей». В настоящее время завод производит два кроссовера: бензиновый «Москвич 3», а также электрический «Москвич 3е». Стоимость первой модели варьируется от 1 970 000 до 2 035 000 рублей.

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Ранее, 24 апреля, стало известно, что завод «Москвич» запустил главный конвейер. До этого машины производили лишь с помощью постовой сборки. Сейчас же авто собирают на автоматизированной линии 480 м, это позволило увеличить производительность цеха сборки в два раза.

В ноябре прошлого года «Москвич» заявил о планах в 2025 году выпустить 120 тыс. автомобилей, 25 тыс. из общего числа будут электромобилями.

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