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«Москвич» заявил о планах выпустить 120 тыс. автомобилей в 2025 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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«Москвич» в 2025 году планирует произвести 120 тыс. автомобилей. Об этом стало известно 23 ноября из презентации компании.

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Сообщается, что 25 тыс. машин из общего числа будут электромобилями.

Ранее в среду вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отмечал, что автомобили завода «Москвич» планируется включить в госпрограмму поддержки спроса. По его словам, это произойдет после того, как будут внесены соответствующие изменения в специальный инвестиционный контракт (СПИК) «КамАЗа», который является технологическим партнером предприятия.

В этот же день стало известно, что автозавод «Москвич» возобновил работу, запустив серийное производство кроссовера «Москвич-3». Он оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с.) в паре с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач.

В октябре завод «Москвич» сообщил, что приступил к формированию собственной дилерской сети, которая будет насчитывать 23 центра от Санкт-Петербурга до Красноярска.

Кроме того, гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин сообщил, что в планах предприятия собрать в 2022 году около 600 автомобилей, часть из которых будет иметь электрическую начинку.

В мае текущего года компания Renault передала правительству Москвы контроль над своим московским заводом. Предприятию вернули историческое название «Москвич».

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