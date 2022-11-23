«Москвич» заявил о планах выпустить 120 тыс. автомобилей в 2025 году
«Москвич» в 2025 году планирует произвести 120 тыс. автомобилей. Об этом стало известно 23 ноября из презентации компании.
Сообщается, что 25 тыс. машин из общего числа будут электромобилями.
Ранее в среду вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отмечал, что автомобили завода «Москвич» планируется включить в госпрограмму поддержки спроса. По его словам, это произойдет после того, как будут внесены соответствующие изменения в специальный инвестиционный контракт (СПИК) «КамАЗа», который является технологическим партнером предприятия.
В этот же день стало известно, что автозавод «Москвич» возобновил работу, запустив серийное производство кроссовера «Москвич-3». Он оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с.) в паре с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач.
В октябре завод «Москвич» сообщил, что приступил к формированию собственной дилерской сети, которая будет насчитывать 23 центра от Санкт-Петербурга до Красноярска.
Кроме того, гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин сообщил, что в планах предприятия собрать в 2022 году около 600 автомобилей, часть из которых будет иметь электрическую начинку.
В мае текущего года компания Renault передала правительству Москвы контроль над своим московским заводом. Предприятию вернули историческое название «Москвич».