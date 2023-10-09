Поставки автомобиля «Москвич 6» начнутся в ближайшее время

В ближайшее время начнутся поставки автомобиля «Москвич 6» в дилерские центры. Об этом 9 октября сообщил Telegram-канал завода.

«На старте новый лифтбек «Москвич 6» будет представлен в двух версиях — «Комфорт» и «Бизнес». Отгрузки в дилерскую сеть начнутся в ближайшее время», — сообщил производитель.

Первые «Москвичи 6» будут оснащены турбомотором 1,5 л, имеющем мощность 136 лошадиных сил, и автоматической трансмиссией CVT. Версии с двигателем GDI появится позже.

Накануне руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин сообщил, что стоимость лифтбека «Москвич 6» может начинаться с 2,4 млн рублей. О примерно такой же сумме заявил директор по развитию ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев. По мнению эксперта, лифтбек московского автозавода может выйти на рынок по цене от 2,5 млн рублей в базовой комплектации.

4 сентября на автозаводе «Москвич» открылась серийная сборка новой модели автомобилей «Москвич 6». Лифтбек позиционируется как вместительный и практичный автомобиль для комфортных ежедневных поездок.