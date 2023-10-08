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Эксперты назвали ориентировочную стоимость лифтбека «Москвич 6»

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Стоимость лифтбека «Москвич 6», второй ожидаемой модели в линейке московского автозавода, может начинаться с 2,4 млн рублей. Такую предположительную стоимость 7 октября назвал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин в беседе с аналитическим агентством «Автостат».

«В связи с тем, что у «Москвича 6» будет отсутствовать комплектация с механической коробкой передач, которая обычно является самой дешевой, а также даже в базовой версии есть такие опции, как круиз-контроль, система бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, камера заднего вида и датчики парковки, ESP, ABS, EBD и другие ассистенты водителя, стартовая цена может составить от 2,4 млн рублей», ― приводит слова Житнухина «Газета.Ru».

О примерно такой же сумме заявил директор по развитию ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев. По мнению эксперта, лифтбек московского автозавода может выйти на рынок по цене от 2,5 млн рублей в базовой комплектации.

Цепелев отметил, что на российском рынке нет аналогичных «Москвичу» лифтбеков, самые близкие к готовящейся к выходу новинке эксперт назвал седаны FAW Bestune B70 и Chery Arrizo 8.

Габариты лифтбека «Москвич»: 4780×1820×1492 мм, а длина колесной базы составляет 2770 мм. «Москвич 6» будет доступен 1,5-литровыми с двигателями мощностью 136 и 174 л.с. в паре с вариатором и шестиступенчатым «роботом» соответственно. Привод ― передний.

В базовую комплектацию уже включены такие опции, как светодиодная оптика, система бесключевого доступа, запуск двигателя при помощи кнопки, кожаная отделка интерьера, кондиционер, подогрев передних сидений, 10-дюймовый экран системы мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, камера заднего вида, а также передний и задний парктроник.

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Ранее, 1 августа, стало известно, что автозавод «Москвич» поднял стоимость актуального модельного ряда авто на 10,5–11,5%. Теперь цена на кроссовер «Москвич 3» начинается от 2,22 млн рублей в базовой комплектации «Стандарт» с механической коробкой передач. За базовую версию с автоматом покупателю теперь придется отдать 2,285 млн рублей.

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