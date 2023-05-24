Глава Татарстана случайно раскрыл новую модель «Москвича»

Глава Татарстана Рустам Минниханов 24 мая в своем Telegram-канале опубликовал видео краш-теста китайского кроссовера JAC S3, который, по словам президента республики, может пополнить модельный ряд «Москвича».

«Посетили в Китае завод JAC. На испытательном полигоне провели краш-тест нашего автомобиля «Москвич». Судя по результатам, система безопасности сработала «на отлично», ― сообщил Минниханов.

Подписчики президента Республики Татарстан вмиг распознали автомобиль, который Минниханов назвал «Москвичом». Как оказалось, шильдик московского завода автомобилей получит компактный кроссовер JAC S3 второго поколения, который выпускают в КНР с 2019 года.

Известно, что версия компактного кроссовера JAC для внутреннего рынка оснащается исключительно атмосферным двигателем внутреннего сгорания объемом 1,5 л мощностью 116 л.с. в паре с механической коробкой передач или вариатором.

28 апреля стало известно, что седан С-класса «Москвич 6» начнут собирать в июле-августе этого года, а продажи автомобиля стартуют в сентябре. Это будет вторая модель в линейке «Москвичей». В настоящее время завод производит два кроссовера: бензиновый «Москвич 3», а также электрический «Москвич 3е». Стоимость модели с двигателем внутреннего сгорания варьируется от 1 970 000 до 2 035 000 рублей.