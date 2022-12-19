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В России появился новый китайский электрокроссовер Avatr 11

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Фото: Avatr
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Российские дилеры стали предлагать на рынке РФ новый кроссовер Avatr 11. Новый китайский автомобиль на электротяге предлагают дилеры во Владивостоке, сообщает 19 декабря «Газета.Ru».

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Бренд Avatr является совместным проектом китайских компаний Changan, Huawei и CATL. Разработкой машины занималась Changan, Huawei разработал мультимедийные и онлайн-технологии, а CATL является поставщиком тяговых аккумуляторов. Стоимость машины в зависимости от комплектации и оснащения варьируется от 5,3 млн до 5,8 млн рублей.

Кроссовер Avatr 11 построен на модульной платформе CHN. По размерам машина близка к более известному кроссоверу BMW X6.

У машины безрамочные двери и панорамная крыша с силовой перемычкой между двумя секциями. В салоне на передней панели установлен большой экран мультимедийной системы, а также сабвуфер. Все кнопки — сенсорные. Салон кроссовера может быть четырех- или пятиместным. Кроме того, машина на электротяге снабжена адаптивным круиз-контролем с функцией «автопилота».

Avatr 11 оснащен двумя электромоторами (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 580 л.с. Емкость литийионной тяговой батареи составляет 90,4 кВт·ч. На одном заряде аккумуляторов пробег машины заявлен до 600 км.

16 декабря стало известно, что китайский бренд Voyah, который принадлежит компании Dongfeng, получил в России одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на электрокроссовер Free. Благодаря российскому сертификату модель скоро появится у официальных российских дилеров марки в продаже. Полноприводный Voyah Free оснащен двумя электродвигателями, которые расположены над передней и задней осями. Суммарная отдача электромоторов заявлена на отметке 488 л.с. с крутящим моментом 750 Нм. Запас хода на одном заряде составляет 500 км.

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