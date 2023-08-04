Взяли разгон: продажи легковых автомобилей выросли в 2,7 раза

Продажи автомобилей в июле превысили июньские показатели более чем на 13,2 тыс. штук. Экспеты называют причинами повышение с 1 августа ставок утилизационного сбора, а также падение курса рубля. Каковы дальнейшие перспективы российского авторынка, выясняли «Известия».

Набрали обороты

По итогам прошлого месяца в России было продано 95 654 новых автомобиля. Это на 16% больше результатов июня и в 2,7 раза превышает количество машин, реализованных в июле прошлого года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», основываясь на количестве выданных ЭПТС. Больше всего автомобилей в прошлом месяце (27 376 шт.) продал АвтоВАЗ. Однако несмотря на это, доля бренда Lada на рынке за год снизилась с 29,2% до 28,6%. Места со второго по седьмое в топ-10 наиболее популярных марок заняли автопроизводители из Китая. В частности, Chery в июле продала 10 735 машин, Geely — 8 785, а Haval — 8 548 автомобилей. Бренд Changan закончил прошлый месяц с результатом в 5 248 машин, Omoda реализовала 4 558 авто, а модели Exeed приобрели 3 660 покупателей. Замыкают десятку Kia (3 198 шт.), Hyundai (2 663 шт.) и Toyota (2 329 шт.), поставляемые по параллельному импорту.

Одновременно с «Автостатом» итоги июля подвели в комитете автопроизводителей АЕБ. По данным этой организации, которая с недавнего времени также ведет аналитику и на основе числа выданных ЭПТС, в прошлом месяце в нашей стране было продано 100 343 машины. Разница объясняется тем, что в статистику комитета входят данные о легкой коммерческой технике.

Примечательно, что согласно статистике, подготовленной АЕБ на основе данных, предоставленных самими автоконцернами, в июле было продано только 52,8 тыс. машин. Таким образом, несложно подсчитать, что в июле в России было продано почти 43 тыс. автомобилей, поставленных по параллельному импорту — более 45% от общего объема продаж.

В «личном зачете» моделей по данным «Автостата» по-прежнему лидирует Lada Granta с результатом в 16 250 машин. Второе место у «Весты» (5 041 шт.), продажи которой начались только в июне. Самой популярной иномаркой стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max (4 815 шт.), сместивший на четвертое место Haval Jolion (4 304 шт.), долгое время удерживавший «бронзу». Далее следуют Geely Coolray (3 931 шт.) и Omoda C5 (3 809 шт.), а также Niva Travel и Niva Legend — 3 046 и 2 989 машины соответственно. Девятую и десятую строчку занимают Chery Tiggo 4 PRO (2 978 шт.), и Geely Tugella (1 892 шт.).

Из-за иной методики подсчета (не учитываются продажи Chery, Changan, Geely и ряда других брендов), отличающиеся данные приводит АЕБ. В топ-25 моделей июля вошли сразу четыре модели FAW (Bestune T77 — 412 шт., Besturn T55 — 388 шт., Besturn B70 — 306 шт. и Besturn T99 — 289 шт.), а также Tank 500 (872 шт.) и Tank 300 (775 шт.). Кроме того, появившийся на рынке только в конце июля кроссвер Haval M6 разошелся тиражом в 448 экземпляров.

Неожиданный эффект утильсбора

Значительный рост продаж в июле эксперты объясняют увеличением ставок утилизационного сбора с 1 августа, а также существенным снижением курса рубля. В ожидании повышения цен на новые машины, покупатели решили не откладывать покупку, поясняют они.

— Было очевидно, что повышение утильсбора неизбежно отразится на стоимости автомобилей. После объявления размера его индексации, многие из тех, кто сомневался, отправились в автосалоны. Дополнительным фактором, подстегнувшим покупателей к приобретению машины, стало резкое снижение курса рубля, которое также отразилось на цене автомобиля . Люди пошли покупать машины, опасаясь, что они станут еще дороже. И это при том, что июль всегда был провальным с точки зрения продаж автомобилей, — заявил «Известиям» главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков.

Аналогичной точки зрения придерживается и независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он также считает, что июльский рост спроса на автомобили в первую очередь спровоцирован ожиданиями роста цен на машины, в связи с повышением размера утилизационного сбора и продолжившимся падением курса рубля.

— Интерес к автомобилям сейчас очень высокий, поэтому в августе, скорее всего, также будет зафиксирован рост продаж новых машин. Даже несмотря на их неизбежное подорожание, — полагает эксперт.

Спрос традиционно вырос в преддверии роста цен, считает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

— Желание потребителя избежать покупки автомобиля по более высокой цене абсолютно закономерно. Динамика цен в июле была достаточно сдержанной, в среднем они выросли на 70 тыс. рублей. Основной рост мы увидим в ближайшие два месяца, — считает он.

Прогноз —до миллиона

Всего с начала года в нашей стране было продано 497,2 тыс. машин, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Резкий рост спроса, зафиксированный в июне и июле, дает основание экспертами пересмотреть свои оценки дальнейших перспектив российского авторынка. Например, Сергей Бургазлиев, который прежде прогнозировал объем продаж на уровне 700-750 тыс. автомобилей, теперь дает прогноз в 850-900 тыс. машин. При этом он отмечает, что «очень многое будет зависеть от показателей третьего квартала».

Реальными эти цифры считает и Максим Кадаков. По его словам, итоги семи месяцев и сохраняющийся интерес покупателей вполне позволяет закончить год с результатом в 850-900 тыс. автомобилей.

— Скорее всего, показатели августа будут также примерно на уровне июля. Спрос высокий, предпосылок для его снижения, даже несмотря на подорожание автомобилей, как минимум, до начала осени не предвидится, — считает он.

Иной точки зрения придерживается заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Про его словам, уже сейчас отчетливо просматриваются ряд факторов, которые работают на снижение прогноза продаж.

— В первую очередь, это заметно более быстрая реакция китайских импортеров на динамику рубля относительно юаня, по сравнению с ушедшими с рынка европейскими и корейскими марками. Второй фактор — заметный рост цен на машины, который случится к осени, что повлияет на объемы продаж, — отмечает он.