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Внедорожники Tank в России в июле подорожали на 900 тыс. рублей

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Фото: commons.wikimedia.org
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В период с 16 по 31 июля на российском рынке подорожали автомобили шести брендов: две марки ― отечественные, еще четыре ― китайские, сообщают 1 августа аналитики «Автостата».

Наиболее заметно прибавили в цене внедорожники Tank 300 и 500: на 200 тыс. рублей (от 4,7% до 5,1%) и на 900 тыс. рублей соответственно (на 16,7%). Примечательно, что бренд повысил цены на свои модели уже второй раз за июль.

Кроме того, подорожал почти весь модельный ряд китайского производителя Chery. Например, на 50 тыс. рублей увеличилась цена на шесть моделей, в том числе Tiggo 7 PRO, Tiggo 7 PRO Max, Tiggo 8, Tiggo 8 PRO, Tiggo 8 PRO Max, Arrizo 8, а кроссовер Tiggo 4 PRO прибавил в цене 60 тыс. рублей. Тем не менее неизменным остался ценник на гибрид Tiggo 8 PRO e+.

Также на 50 тыс. рублей подорожали автомобили брендов Omoda и Haval. Речь идет об Omoda C5 и S5, Haval Jolion, F7 и F7x.

Тем временем внедорожники Lada Niva Travel российского АвтоВАЗа в двух комплектациях подорожали на более скромные 5 тыс. рублей, а Lada Granta в трех исполнениях подешевела на 3 тыс. рублей.

Что касается автомобилей Ульяновского автозавода, то здесь в цене прибавили от 5 тыс. до 10 тыс. рублей коммерческие авто семейства СГР.

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Ранее, 29 июля, глава АвтоВАЗа Максим Соколов в ходе саммита Россия – Африка сообщил, что верхней границей стоимости самой бюджетной Lada останется 700 тыс. рублей.

Соколов добавил, что АвтоВАЗ увеличил выпуск самых бюджетных модификаций Lada, самых простых с точки зрения комплектации и наличия опций, чтобы они были наиболее доступны для покупателей.

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