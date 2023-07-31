Цена самой бюджетной Lada останется ниже 700 тыс. рублей

Верхней границей стоимости самой бюджетной Lada останется 700 тыс. рублей. Об этом 29 июля сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов в ходе саммита Россия – Африка.

«Сейчас, еще раз проработав наши производственные планы до конца года, мы сделали упор на производство самых бюджетных автомобилей, в первую очередь автомобилей Granta, Niva, увеличив объемы их выпуска. Мы также усилили выпуск их самых бюджетных модификаций, самых простых с точки зрения комплектации и наличия опций, чтобы они были наиболее доступны для наших покупателей», ― приводит слова Соколова ТАСС.

По словам президента АвтоВАЗа, самая бюджетная модель завода Lada Granta будет стоить менее 700 тыс. рублей.

«При этом Granta уже будет оборудована новыми опциями, восстановленными, такими как, например, подушка безопасности. Но всё равно останется ниже 700 тыс. рублей», ― резюмировал Соколов.

Ранее, 31 июля, АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей после трехдневного корпоративного отпуска. Перерыв продлился с 26 до 30 июля. По словам производителя, на июль была перенесена зимняя часть планового перерыва, который пришлось сделать из-за нехватки комплектующих на производстве.