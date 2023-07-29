И не черствеет: 65 лет «буханке» из Ульяновска

Этот автомобиль является легендой, своего рода конвейерным долгожителем. За свою форму он получил прозвище «буханка». С небольшими изменениями эта модель выпускается на Ульяновском автозаводе уже 65 лет. В честь годовщины на УАЗе подготовили юбилейную серию автомобиля. В ходе тест-драйва «Известия» попытались разобраться, почему легендарная «буханка» до сих пор не черствеет.

Молодо-зелено

Казалось бы, в Ульяновске, где плотность «буханок», «Хантеров» и «Патриотов» на дорогах в разы больше, чем в любом другом российском городе, удивить окружающих новой модификацией «УАЗа» практически невозможно. Но нам это удалось. Люди, ожидающие автобус на остановках, переходящие дорогу пешеходы и другие водители регулярно провожали наш автомобиль заинтересованными взглядами.

Их любопытство объяснимо: несмотря на почтенный возраст, юбилейная версия «буханки» выглядит необычно. Прежде всего из-за ярко-зеленого кислотного цвета, в который покрашен кузов машины. Причем это не обычная краска, а специальное покрытие «Раптор», создающее на кузове особую шагрень. Второй цвет, доступный для версии, созданной к 65-летию модели, — лимонно-желтый.

Щиток приборов представляет собой одинокий спидометр, врезанный по центру металлической передней панели фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов Педали сцепления и тормоза расположены очень высоко: чтобы нажать на них, приходится задирать ноги, практически упираясь коленками в руль фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов Кресла водителя и пассажира расположены прямо над передней осью машины фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов и оснащены подогревом фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

В основе юбилейной модификации лежит семиместная версия «Комби». Помимо необычного окраса эта машина отличается от привычной «буханки» силовым бампером с «кенгурином» и установленной на нем лебедкой, массивным кронштейном для запасного колеса, дополнительным багажником на крыше с откидывающейся лестницей и специальными «зубастыми» покрышками для бездорожья. Поскольку всё допоборудование устанавливается еще на заводе, это избавляет будущих покупателей от необходимости обивать пороги в ГИБДД и сертификационных лабораториях для получения разрешений на такой тюнинг.

Дело привычки

Чтобы попасть за руль «буханки», надо обладать определенной сноровкой и проявлять чудеса эквилибристки. Левую ногу ставим на узкий порог, зажатый между стойкой двери и аркой переднего колеса, правой рукой опираемся на спинку кресла, левой — хватаемся за руль. Рывок — и, прижав голову, чтобы не удариться о дверной проем, протискиваемся между рулем и сиденьем, втягивая правую ногу в салон.

Салон «буханки» — образец аскетизма и минимализма в дизайне интерьера Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

Опыт приходит со временем: совершив пяток циклов посадки-высадки и пару раз ударившись лбом и коленкой, я стал заскакивать в салон машины чуть ли не быстрее заводского испытателя.

Чуть дольше времени ушло на то, чтобы привыкнуть к особенностям эргономики машины и нюансам ее управления. Жестко закрепленный руль расположен «по-автобусному» горизонтально. При переключении передач и замедлении в него практически упираешься коленками — педали сцепления и тормоза расположены высоко, и, чтобы их нажать, приходится задирать ноги. Если с первого раза удалось попасть рычагом пятиступенчатой механической трансмиссии в нужную передачу, то, считай, повезло...

Второй ряд сидений расположен против хода движения. Между креслами установлен удобный столик фото: УАЗ В последнем ряду сидений могут расположиться три пассажира. Все кресла в «Буханке» обшиты водоотталкивающей тканью фото: УАЗ Объем грузового отсека автомобиля — 2 куб. м Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

Расположенный между передними креслами, 2,7-литровый бензиновый мотор мощностью 112 лошадиных сил достаточно резво разгоняет тяжелый автомобиль. Однако рамная конструкция машины вкупе с жесткими мостами и высоким центром тяжести заставляет водителя всё время «быть в тонусе». «УАЗ» требует постоянных подруливаний, а большая парусность кузова делает машину очень чувствительной к порывам ветра.

Вообще оценка этого автомобиля (конструкция которого уходит корнями в середину прошлого века) с современных позиций может довести неподготовленного человека до нервного срыва. А потому к изучению «буханки» лучше относиться с юмором. Например, одинокий спидометр, врезанный посередине металлической центральной панели, можно считать образцом дизайнерского минимализма. Показания видны, циферблат на солнце не бликует? Значит, свою функцию он выполняет. Ничем не прикрытые трубки воздуховодов торчат прямо из недр центральной панели? Зато ноги мерзнуть зимой не будут! А забавно мельтешащие прямо перед носом щетки стеклоочистителей вызывают приступ умиления. Неважно, что чуть ли не половина лобового стекла остается покрытой каплями дождя! Сквозь очищенную «амбразуру» дорогу же видно!

Клиренс «буханки» составляет 20,5 см Фото: УАЗ

Своей стихии

Все особенности автомобиля отходят на второй план, когда заканчивается асфальт. Рессорная подвеска заставляет седоков крепко держаться за поручни, отчетливо передавая на кузов все подробности рельефа. Но при этом позволяет ехать по ухабам, не снижая скорости. Минимальные свесы кузова, 20-сантиметровый клиренс, «зубастая» резина, а также наличие во внедорожном арсенале понижающей передачи дают уверенность в том, что машина проедет практически везде. Не говоря уже о подключаемом полном приводе и блокировке заднего дифференциала. Главное — задать машине нужное направление. А если вдруг препятствие окажется не по зубам, входящая в оснащение лебедка позволит «буханке» выбраться из западни без посторонней помощи.

В оснащение юбилейной версии «Буханки» входит экспедиционный багажник на крыше с откидной лестницей ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов Силовой бампер с «кенгурином» и лебедкой устанавливается на заводе, поэтому получать на них разрешение в ГИБДД не потребуется ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов Два рычага, расположенные слева от переднего пассажира, — не ручная кофемолка. Они включают передний мост и понижающую передачу ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов Блокировка заднего дифференциала активируется нажатием кнопки на передней панели ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

Увы, но сухая погода, больше двух недель стоявшая в Ульяновской области, не отставила нам шансов найти даже остатки бездорожья, чтобы проверить юбилейную версию машины в деле. Да и вряд ли нам бы позволили залезь на ней по уши в грязь — предсерийный автомобиль, предоставленный для теста, уже продан.

Стоимость юбилейной серии «Буханки» составляет 1,6 млн рублей. Эта версия будет выпущена ограниченной партией в 100 экземпляров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

«Не спеши ты нас хоронить»