УАЗ отметит 65-летие «Буханки» выходом юбилейной версии

Российский автопроизводитель УАЗ готовит к выходу юбилейную версию микроавтобуса семейства СГР, также известного как «Буханка». В этом году культовой модели исполняется 65 лет. Об этом 25 мая сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Эксклюзивная версия микроавтобуса «УАЗ» базируется на экспедиционной версии с усиленными бамперами, багажником на крыше, защитой рулевых тяг, фаркопом, лебедкой, блокировкой заднего дифференциала и внедорожными шинами BFGoodrich. Автомобили будут продаваться в трех цветах: ярко-желтом, насыщенном зеленом и черном.

По данным источника, юбилейная версия микроавтобуса повышенной проходимости будет стоить 1,6 млн рублей. Для сравнения: цена на базовую «Буханку» СГР начинается от 1,33 млн рублей.

«УАЗ Буханка» начал свою жизнь на конвейере завода в Ульяновске в 1958 году ― тогда модель называлась УАЗ-450. За десятилетия производства автомобиль регулярно модернизировали, однако философия модели, равно как и экстерьер, осталась неизменной.

23 мая стало известно, что УАЗ в ближайшее время запустит «отверточную» (SKD) сборку автомобилей на Кубе — такое решение было принято по итогу переговоров, проведенных между представителями Ульяновского автозавода и кубинских предприятий.

Кубинскую сторону интересуют в первую очередь автомобили «УАЗ Профи», а также автомобили скорой помощи, созданные на базе «УАЗ Буханки». Первая партия машкомплектов отправится на Кубу в июле-августе 2023 года.