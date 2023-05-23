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«УАЗы» будут собирать на Кубе

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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УАЗ в ближайшее время запустит «отверточную» (SKD) сборку автомобилей на Кубе — такое решение было принято по итогу переговоров, проведенных между представителями Ульяновского автозавода и кубинских предприятий. Об этом «Известиям» 23 мая сообщили собственные источники в компании.

Кубинскую сторону интересуют в первую очередь автомобили «УАЗ Профи», а также автомобили скорой помощи, созданные на базе «УАЗа Буханки». Первая партия машкомплектов отправится на Кубу в июле-августе 2023 года.

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18–20 мая 2023 года в Гаване прошло XX заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и Республики Куба. По ее итогам уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил о планах по организации на Кубе сборки автомобилей «УАЗ», а также создании в стране сервисных центров по ремонту и обслуживанию этих машин.

16 марта стало известно, что Боливия станет первой страной Южной Америки, которая перейдет на расчеты в рублях за поставляемые автомобили «УАЗ». Новая форма оплаты заметно упростит взаимодействие с боливийской стороной и в обозримом будущем поможет усилить присутствие бренда в регионе, полагают на Ульяновском автозаводе.

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