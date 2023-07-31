АвтоВАЗ возобновил производство после перерыва

Тольяттинский завод «АвтоВАЗ» 31 июля возобновил производство автомобилей после трехдневного корпоративного отпуска. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

АвтоВАЗ приостановил производство автомобилей на несколько дней в рамках запланированного корпоративного отпуска.

Корпоративный отпуск продлился с 26 до 30 июля. По словам производителя, на июль перенесена зимняя часть планового перерыва, который пришлось сделать из-за нехватки комплектующих на производстве.

Ранее, 27 июля, стало известно, что АвтоВАЗ планирует выпустить первую партию универсалов повышенной вместительности Lada Largus после перерыва длиной более чем год.

Первая партия Largus будет в количестве 635 автомобилей, в том числе машинокомплекты для выпуска электромобилей e-Largus.