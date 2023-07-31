Реклама
Прямой эфир
Экономика
Силуанов назвал торговый баланс ключевым фактором в ослаблении рубля
Происшествия
Власти Ясиноватой сообщили об атаке беспилотника ВСУ на водоканал
Общество
Число погибших при обстреле ВСУ центра Донецка возросло до двух
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге
Происшествия
Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела ВСУ Донецка
Армия
Пушилин заявил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское в ДНР
Происшествия
Около 10 взрывов прогремело в центре Донецка
Общество
ФСБ задержала троих работавших на украинских националистов жителей Воронежа
Происшествия
В Алёшках мирный житель погиб при обстреле ВСУ
Армия
Марочко сообщил о глушении интернета Starlink российскими средствами РЭБ
Экономика
Курс доллара превысил 92 рубля впервые с 7 июля
Политика
В МИД РФ пообещали не отыгрываться на украинцах за визовый режим для россиян
Происшествия
Житель Челябинской области 14 лет насильно удерживал в доме похищенную девушку

АвтоВАЗ возобновил производство после перерыва

0
Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тольяттинский завод «АвтоВАЗ» 31 июля возобновил производство автомобилей после трехдневного корпоративного отпуска. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

АвтоВАЗ приостановил производство автомобилей на несколько дней в рамках запланированного корпоративного отпуска.

Корпоративный отпуск продлился с 26 до 30 июля. По словам производителя, на июль перенесена зимняя часть планового перерыва, который пришлось сделать из-за нехватки комплектующих на производстве.

И не черствеет: 65 лет «буханке» из Ульяновска
На тесте «Известий» юбилейная версия микроавтобуса «УАЗ»

Ранее, 27 июля, стало известно, что АвтоВАЗ планирует выпустить первую партию универсалов повышенной вместительности Lada Largus после перерыва длиной более чем год.

Первая партия Largus будет в количестве 635 автомобилей, в том числе машинокомплекты для выпуска электромобилей e-Largus.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023