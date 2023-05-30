Changan Alsvin поступил в российские автосалоны

Официальные дилеры китайского производителя Changan в России начали поставки бюджетных седанов Alsvin в автосалоны, сообщает 30 мая «Российская газета».

«Мы ожидаем повышенный спрос на эту машину в связи с сохраняющимся дефицитом на авторынке именно в сегменте седанов, а также за счет выгодного соотношения цены и качества этой модели», ― отметил директор бренда «Авилон Changan» Илья Петров.

Alsvin, продажи которого начнутся в ближайшее время, ― самый дешевый китайский седан на российском рынке, который может составить конкуренцию Lada Vesta. Цены на модель начинаются от 1 649 900 рублей.

Новинка оснащена двигателем объемом 1,5 л мощностью 107 л.с. (145 Нм), который будет поставляться в паре с пятиступенчатым «роботом».

Известно, что Alsvin будет продаваться в России в двух комплектациях.

Стандартная версия LX оснащена LED-оптикой, 15-дюймовыми колесными дисками и двумя подушками безопасности. Кроме того, базовая комплектация седана может предложить водителю мультируль, кондиционер, семидюймовый дисплей системы медиа, камеру заднего вида и четыре динамика. Примечательно, что ни в одной из комплектаций нового седана Changan не указывает наличие подогрева сидений.

Чуть более «богатая» версия DLX, цены на которую начинаются от 1 709 900 рублей, предлагает покупателю люк в крыше, датчики давления в шинах, систему «старт-стоп» и камеру бокового обзора справа.

30 мая российские автодилеры начали продажи японских кроссоверов Mazda CX-3, ввезенных в страну по программе параллельного импорта. Автомобили доступны в дилерских салонах, расположенных в Приморском и Хабаровском краях.